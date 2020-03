PLUS-istul Vlad Voiculescu, atac la PNL – „O nouă ciumă, dar de altă culoare”

Vlad Voiculescu, propus de PLUS să candideze la Primăria Capitalei, dezminte informațiile conform cărora este adeptul ruperii parteneriatului politic cu USR. În cadrul unei postări pe contul său de socializare, fostul ministru tehnocrat al Sănătății atrage atenția că este foarte probabil ca, în viitor, să se instaureze un altfel de „ciumă”, nu roșie (aluzie la PSD), ci de altă culoare, lăsând de înțeles că se referă la PNL. Vlad Voiculescu a primit și un sprijin nesperat din partea lui Victor Ponta, care, în legătură cu unele documente publicate în presă, conform căruia tatăl liderului PLUS a fost declarat colaborator al Securității, a scris, tot pe Facebook, că „numai naziștii și comuniștii judecă oamenii după ce au făcut părinții.

„Citesc în presă că PLUS ar fi discutat/cerut ruperea Alianței. Nici gând. Am cerut colegilor de la USR funcționarea Alianței”, scrie Vlad Voiculescu pe contul său de socializare. Acesta precizează: „Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianță (nu de către unul dintre partide sau De ce eu unul vreau să continue Alianța USR PLUS și să funcționăm deja ca un partid? E simplu: forța politică constituită din USR și PLUS este singura care poate opri un nou dezmăț, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare”.

Vlad Voiculescu susține că nu a intrat în „bâlciul” numit politică pentru vreo funcție. „Nu avem nevoie de politică, nici eu, nici ceilalți aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar ca timpul și energia investite aici – în Alianța USR PLUS în ultimul an și jumătate – să conteze. Și nu vreau să am nimic de-a face cu felul în care s-a făcut politică până acum. Poate astăzi e destul să ne dorim să scăpăm de PSD. Mâine ne vom întreba cum am putut să cerem atât de puțin de la noi înșine”.

Tatăl lui Vlad Voiculescu, colaborator al Securității

Reacția acestuia vine și în contextul în care publicația online Bugetul.ro a dezvăluit faptul că tatăl lui Vlad Voiculescu a fost colaborator al Securității, prezentând un document al Curții de Apel București, din anul 2015, în care a hotărât calitatea de colaboratorl al poliției politice a lui Ceaușescu a lui Vasile Iulian Voiculescu. „Vasile Voiculescu Iulian a turnat la Securitate, sub numele conspirativ «Victor». El a fost racolat la 06.08.1978, pe când era student la Facultatea de Învățământ Pedagogic Galați și avea 22 de ani, la acea dată semnând un Angajament și fiindu-i atribuit numele conspirativ «Victor»”, scrie sursa citată.

„Este o decizie a unei instanțe de judecată care constată calitatea de colaborator al Securității a tatălui meu. E din 2014 și a fost mereu disponibilă pe net”, se apără Vlad Voiculescu, precizând că vechile greșeli ale membrilor familiei sale au ieșit la iveală din cauza implicării sale politice.

În apărarea lui Voiculescu a sărit chiar Victor Ponta, care într-o postare, tot pe Facebook, scrie că „este o vorbă înțeleaptă din popor care ne spune căa niciun copil nu ar trebui să plătească pentru faptele părinților. (…) De data aceasta, are dreptate Vlad Voiculescu – nu îmi place persoana, dar principiul este mai important: numai naziștii și comuniștii judecau oamenii pentru ceea ce au făcut părinții (sau alte rude)”.