PMP îşi va anunţa candidatul la prezidenţiale până pe 10 august

PMP îşi va desemna candidatul la alegerile prezidenţiale până pe 10 august, a anunţat, vineri, preşedintele partidului, Eugen Tomac, care a precizat că a fost comandat un sondaj de opinie în care alături de el au mai fost incluşi Robert Turcescu, Theodor Paleologu, Mihail Neamţu şi George Mioc.



"Am avut o şedinţă foarte fierbinte, unde am discutat doar despre alegerile prezidenţiale, alegeri foarte importante şi aşteptate de toţi românii. Aşa cum am subliniat încă de la deschiderea lucrărilor, PMP va merge în această campanie cu un candidat propriu. Avem în clipa de faţă o strategie pe care partidul şi-a propus-o pentru următoarea perioadă în ceea ce priveşte desemnarea celui mai bun candidat pe care PMP şi-l doreşte să-l trimită în această bătălie politică. Am stabilit ca paşi, ca primă etapă, să comandăm în cel mai scurt timp un sondaj de opinie unde vor fi testate persoane din interiorul PMP, dar şi figuri politice apropiate de PMP sau de dreapta, de linia noastră politică şi a preşedintelui Băsescu. Deci, vom face această analiză în următoarea perioadă şi sunt convins că la următorul Consiliu Executiv Naţional sau Colegiu Naţional, care reuneşte toţi preşedinţii de organizaţii din toate judeţele şi din diaspora, implicit Republica Moldova, vom stabili care este candidatul PMP pentru alegerile prezidenţiale", a afirmat Tomac, după şedinţa Consiliului Executiv Naţional al partidului.



El a spus că România are nevoie de un preşedinte "curajos", care "să vibreze cu poporul român şi care să fie concentrat pe priorităţile ţării - "o Românie educată, o Românie unde valorile sunt respectate, preţuite şi promovate, o Românie care să ne readucă demnitatea pe care românii şi-o doresc".



Întrebat ce nume figurează pe lista supusă sondajului, el a precizat: "Doar două nume sunt din partid şi trei nume din afara partidului, cu care am discutat şi i-am informat că ne-ar interesa să-i testăm din punct de vedere al percepţiei publice în ceea ce priveşte notorietatea şi credibilitatea de care se bucură".



"Eu mi-am asumat în faţa colegilor că sunt de acord să fiu testat. De asemenea, din partea noastră, am propus şi colegii au fost de acord să vedem exact cum este privit şi domnul Robert Turcescu, pentru că este un fost jurnalist foarte cunoscut şi un membru important al partidului nostru. De asemenea, am avut o discuţie cu domnul Toader Paleologu şi a acceptat să-l băgăm în acest sondaj de testare. Aşa cum am spus, am discutat cu oameni care sunt apropiaţi de valorile pe care partidul nostru le promovează, am avut o discuţie şi cu Mihai Neamţu, iarăşi, o voce credibilă, de dreapta, conservatoare şi cu o figură importantă din diaspora, cunoscută publicului din România prin comentariile politice ale domniei sale, domnul George Mioc din SUA. Deci, sunt cinci nume pe care PMP le va testa în următoarele săptămâni şi, după lungi dezbateri în această sală, vom lua o decizie în ceea ce priveşte candidatul pentru alegerile prezidenţiale", a precizat Tomac.



El a menţionat că prezidenţiabilul PMP urmează să fie validat până în perioada de declanşare a campaniei de strângere de semnături.



"În jur de acea perioadă vor fi gata toate cercetările, până în 10 august vom lua şi noi o decizie, dar durează câteva zile bune pentru că e o cercetare profundă, în teren, şi unde vrem să primim din partea cetăţenilor o confirmare cât mai apropiată de profilul pe care-l aşteaptă partidul în momentul de faţă în ceea ce priveşte Partidul Mişcarea Populară. Sunt convins că vom reuşi să luăm decizia cea mai bună, sunt convins că vom avea un candidat care va face o figură frumoasă la alegerile prezidenţiale", a adăugat liderul PMP.



Întrebat dacă un nou candidat de dreapta nu va fărâmiţa şi mai mult această parte a eşichierului politic, Tomac a amintit că PMP a încercat încă de acum un an crearea unei alianţe de dreapta, care să meargă împreună în alegeri, dar acest lucru nu s-a concretizat. AGERPRES