PNL amână reducerea TVA. Proiectul a fost retrimis la Comisie

Camera Deputaţilor a aprobat, în şedinţa de miercuri, solicitarea liderului deputaţilor PNL Florin Roman de a retrimite la comisie, pentru două săptămâni, proiectul iniţiat de el privind reducerea cotei TVA.



S-au înregistrat 137 de voturi "pentru" şi 136 de voturi "împotrivă".



"Eu sunt iniţiatorul proiectului şi mi-l asum. Liberalii au altă gândire economică. Principiul liberal este taxe mai mici, mai mulţi plătitori de taxe şi impozite. (...) Ceea ce propunem noi este nu să dăm la o parte acest proiect, ci de a ne asigura că îndeplineşte toate condiţiile şi este necesară fişa fiscală. Apoi o să propun Guvernului prorogarea cu un an de zile a aplicării acestui proiect pentru a stabiliza ţara. Sunt uimit cum aveţi tupeul după ce aţi lăsat ţara în dezastru. Vreţi să vă răzbunaţi pe PNL? Fac un apel la responsabilitate. Dacă nu, avem instrumentele necesare pentru a opri PSD să dinamiteze România", a declarat Florin Roman.



Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a respins această solicitare, citând din expunerea de motive a proiectului. "Cât de cinic poţi să fii să iei bani de la copii. Vă amintiţi această frază domnul lider al grupului PNL? Am aici expunerea de motive pe care domnul Roman a semnat-o. (...) Sunteţi conştient de faptul că Guvernul Orban este un guvern incompetent", a spus Simonis.



Solicitarea a generat şi un schimb de replici între Florin Roman şi social-democratul Nicolae Bacalbaşa.



"Deplâng modul în care şedinţele de plen sunt conduse de preşedintele Ciolacu. Pentru prima dată sunt atâtea injurii, vorbe nelalocul lor, dânsul are obligaţia să facă ordine", a conchis Florin Roman. AGERPRES