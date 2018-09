PNL către Teodorovici: Nu intraţi în corul lui Dragnea care vântură strategii pentru 2040

Parlamentarii PNL îi cer ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, în moţiunea simplă depusă la Cameră, să ia măsuri pentru o amplă reformă în acest domeniu, solicitându-i, totodată, "să nu intre în corul lui Liviu Dragnea", "care vântură strategii pentru 2040", în timp ce Darius Vâlcov este de fapt şeful politicii bugetare.



PNL a depus la Cameră moţiunea simplă pe Finanţe, intitulată "Tripleta Dăncilă, Vâlcov, Teodorovici sugrumă administraţia publică din România".



"Dacă domnul Dragnea a eşuat în anul 2013 cu înşelătorul proiect al descentralizării, demaraţi dumneavoastră o amplă reformă care să genereze o descentralizare financiară clară, cât mai repede, prin care primarii să aibă pentru fiecare competenţă primită în plus şi banii necesari pentru a o îndeplini. Nu intraţi în corul domnului Dragnea, care vântură în faţa oamenilor strategii pentru anul 2040! Fiţi pragmatic şi găsiţi soluţii pentru bugetul viitor, care în mai puţin de o lună şi jumătate ar trebui să ajungă la Parlament pentru dezbatere şi aprobare. (...) În textul moţiunii nu v-am solicitat altceva decât să vă îndepliniţi prerogativele de ministru şi să vă opriţi din comportamentul de vedetă de televiziune. Nu ne-aţi convins până acum că dumneavoastră conduceţi ministerul, ci suntem şi mai puternic convinşi că domnul Vâlcov este şeful politicii bugetare, iar domnul Mişa vă joacă pe degete în privinţa politicii fiscale. Uneori, nu vi se dă voie nici să vorbiţi, pentru că vă ia microfonul domnul Viorel Ştefan. Degeaba tot promiteţi lucruri rezonabile, pentru că în realitate nu se întâmplă nimic", se arată în moţiune.



Potrivit semnatarilor documentului, pe măsură ce anul fiscal se apropie de final, "situaţia bugetară începe să scoată la iveală amatorismul celor care au proiectat o construcţie bugetară profund eronată, bazată pe fantezii, cu încasări bugetare uriaşe, şi pe iluzia demarării unor proiecte de investiţii, care ar fi trebuit să stimuleze mediul economic din România ca să devină mai competitiv pe piaţa europeană".



"Realitatea v-a contrazis mai repede decât s-ar fi aşteptat oricine, căci, numai după primele luni ale anului, veniturile la buget s-au situat mult sub cele programate, iar investiţiile rămân în continuare la stadiul de promisiuni frumoase, dar nerealizabile. (...) Cunoşteaţi bine şi recunoşteaţi dezechilibrele lăsate în finanţe de Ionuţ Mişa şi Viorel Ştefan, iar, la învestitură, oamenii v-au privit cu speranţă. Oricine consultă documentele sintetice ale execuţiei bugetare din primele 7 luni ale anului poate să constate că, sub conducerea dumneavoastră, veniturile din surse fiscale au ajuns la minime istorice. Raportat la Produsul Intern Brut, veniturile fiscale au scăzut în anul 2018 cu 10% faţă de anul 2017 şi cu 20% faţă de anul 2016. (...) Am anticipat acest tertip ieftin, pentru că aşa aţi procedat şi la ultima moţiune prezentată în Parlament, scoţând din buzunar cifre despre care spuneaţi că numai domnia voastră aveţi cunoştinţă şi care, mai târziu, nu s-au verificat în practică", susţin semnatarii moţiunii.



Potrivit acestora, în luna august, ANAF a înregistrat un deficit de încasări de peste 1 miliard de lei, iar, în ceea ce priveşte atenţia pe care a acordat-o Ministerul Finanţelor cheltuielilor investiţionale, "Teodorovici i-a depăşit deja pe predecesorii Ionuţ Mişa şi Viorel Ştefan, care, în anul 2017, au reuşit cea mai slabă alocare investiţională din ultimii 12 ani, de numai 3,21% din PIB".



"În anul 2018, an în care se înregistrează creştere economică, investiţiile publice din sectorul civil, finanţate din bugetul naţional, sunt aproape invizibile, iar pentru investiţii publice noi, din fonduri europene nerambursabile, Guvernul nu a întocmit proiecte suficiente, pe care să le trimită Comisiei Europene spre evaluare. Incapacitatea dumneavoastră sau a fostului ministru, care conduce acum ANAF-ul, în a dimensiona o politică fiscală flexibilă, stimulativă, care să asigure resurse suficiente pentru cheltuielile curente ale statului, v-au împins într-o goană tot mai puternică după resurse financiare. Cel mai simplu şi lipsit de imaginaţie a fost să împrumutaţi ţara, la costuri tot mai mari. (...) Aţi reuşit să împrumutaţi chiar şi copiii nenăscuţi încă, stocul de datorie publică umflându-se de la o lună la alta. Nu mai încercaţi să prezentaţi cifrele numai în lumina care vă convine, ci recunoaşteţi faptul că, din anul 2012 şi până astăzi, pe un ciclu de creştere economică, România a fost îndatorată cu peste 100 de miliarde de lei, datoria publică acumulată crescând de la mai puţin de 200 de miliarde de lei, la peste 306 miliarde lei. (...) Tot în aceeaşi perioadă, dobânzile plătite în sarcina datoriei publice au însumat peste 66 miliarde lei, din care, numai în ultimii doi ani, românii au plătit dobânzi de peste 20 de miliarde de lei! Numai de când sunteţi dumneavoastră ministru, în doar 7 luni, dobânzile plătite depăşesc 8,37 miliarde lei, iar pentru tot anul 2018 veţi depăşi 14 miliarde de lei pentru dobânzi", susţin iniţiatorii demersului.



Potrivit PNL, "Guvernul se împrumută tot mai mult, nu ca să construiască autostrăzi şi căi ferate, nu ca să modernizeze şcoli şi spitale, ci ca să asigure cheltuielile curente ale statului român".



"Domnule ministru, singura certitudine pe care aţi reuşit să o oferiţi este aceea că viaţa românilor este mai scumpă de la o zi la alta, România ajungând campionul european al creşterii preţurilor, cu o inflaţie de peste 5%. (...) Pentru creşterea accelerată a preţurilor nu trebuie căutaţi vinovaţi factorii 'exogeni', statele paralele, George Soros. Vinovaţii sunt în zona Guvernului, în special a Ministerului Finanţelor Publice. Preţurile au crescut ca urmare a unor decizii nocive ale ministerului. (...) Aţi luat bani de la Fondul de pensii, aţi luat bani din contribuţiile la Pilonul 2, aţi confiscat excedentele bugetare ale administraţiilor publice locale chibzuite, aţi luat banii de investiţii de la unele ministere şi, cu toate acestea, tot nu reuşiţi să cârpiţi bugetul. Astăzi avem certitudinea că vă aflaţi în afara prevederilor legii şi că, prin rectificarea bugetului, încălcaţi cu bună ştiinţă articolul 6 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018, prin care v-aţi angajat să asiguraţi o finanţare minimală pentru primării, la un nivel cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de primării în anul 2017. Prin rectificarea bugetară aţi dat o palmă sutelor de primării care şi-au văzut diminuate transferurile de la Guvern", se mai spune în moţiune.



Parlamentarii PNL mai susţin că "cei peste 3.000 de primari din România au fost păcăliţi fără scrupule, promiţându-li-se bani mai mulţi pentru salarii mai mari, bani mai mulţi pentru investiţii, pentru bugete echilibrate şi pentru o descentralizare financiară reală".



Totodată, liberalii arată că, "deşi a elaborat nu mai puţin de trei forme ale primei rectificări a bugetului de stat pentru anul 2018, modul în care Ministerul Finanţelor a decis să aloce resursele financiare către primării a fost unul cu totul netransparent şi discreţionar".



''În anul 2017, Guvernul a reuşit contraperformanţa celor mai slabe investiţii publice din ultimii 12 ani, de numai 3,21% din PIB. Nu vreţi să recunoaşteţi că peste 80% dintre investiţii au fost realizate de primării, din bugetele proprii, din impozitele şi taxele plătite de cetăţeni la nivel local. (...) Dacă nepriceperea este o caracteristică a majorităţii miniştrilor din Guvernul Dăncilă, nu ne-am fi aşteptat, domnule Teodorovici, să daţi dovadă şi de cinism, faţă de cei peste 3.000 de primari care aşteptau de la dumneavoastră să înţelegeţi importanţa unei administraţii bine finanţate. Când spunem acest lucru ne referim la faptul că, după ce aţi confiscat resursele financiare ale primăriilor, aţi găsit soluţia 'salvatoare' şi i-aţi trimis pe primari să se împrumute. Ne-aţi amintit de situaţia hoţului de buzunare care, după ce îţi fură portofelul, se oferă primul să îţi acorde un împrumut şi se mai laudă că îţi oferă şi o dobândă avantajoasă! Sunteţi de 9 luni ministru al Finanţelor Publice, nu pentru prima dată, şi se pare că nici acum nu v-aţi făcut timp să vă citiţi atribuţiile. Vă solicităm să luaţi o pauză din campania electorală continuă în care vă aflaţi, fie pentru funcţia de prim-ministru, fie pentru cea de preşedinte al PSD, fie chiar pentru cea de preşedinte al României", mai spun liberalii.



PNL îl invită astfel pe Eugen Teodorovici să "facă notă discordantă" faţă de toţi colegii din PSD şi să fie de acord cu proiectul liberalilor privind alocarea a 100% din impozitul pe venit către adminstraţia locală, începând cu 1 ianuarie 2019.



"Creşterea cotelor alocate din impozitul pe venit ar rezolva o parte din problema financiară a primăriilor, însă ar mai trebui implementate şi alte măsuri. De aceea, pe lângă aceasta, PNL vă propune să asiguraţi finanţarea corespunzătoare, de la bugetul de stat, pentru politicile naţionale în domeniul Educaţiei şi Sănătăţii. (...) Vă propunem să acoperiţi în integralitate bani pentru asigurarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, să acoperiţi toţi banii pentru programele sociale din şcoli, pentru subvenţiile la transportul elevilor şi profesorilor, pentru salariile şoferilor care conduc microbuzele şcolare din mediul rural, pentru investiţii în reabilitarea şcolilor, spitalelor, pentru cofinanţarea proiectelor ce pot fi realizate din fonduri europene nerambursabile", se mai arată în moţiune. AGERPRES