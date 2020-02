PNL îi dă cu „flit” Violetei Alexandru și îl propune pe Nicușor Dan candidat la Primăria Capitalei

La doar o zi după ce Klaus Iohannis a anunțat noul candidat la funcția de premier, și președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat candidatul liberalilor pentru Primăria Capitalei. Acesta nu este Violeta Alexandru, așa cum se anunța, neoficial, dinspre formațiunea liberală, ci Nicușor Dan, opțiunea aripii „Dan Barna” din USR, în condițiile în care partenerii de alianță de la PLUS ar fi dorit să-l impună pe Vlad Voiculescu. Ludovic Orban susține că nu a avut discuții cu Nicușor Dan în sensul ca acesta să devină membru cu carnet al PNL, deși informațiile venite pe surse, încă de acum două săptămâni, vorbeau despre o astfel de propunere.

Ludovic Orban nu mai este propunerea PNL pentru funcția de premier, iar Violeta Alexandru, protejata acestuia, nu mai este opțiunea PNL pentru a candida împotriva Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. Candidatul este fostul președinte al USR Nicușor Dan, așa cum „Jurnalul” a dezvăluit, pe surse, încă de la începutul lunii februarie. Anunțul a fost făcut ieri, într-un cadru oficial, de însuși Ludovic Orban, care a precizat că deși „toți membrii PNL măsurați în sondajele interne din ultima perioadă au calitatea necesară de a câștiga alegerile de la București”, a decis să susțină un personaj din afara partidului.

De altfel, Nicușor Dan, care este și opțiunea conducerii USR pentru această candidatură, a prezentat, încă din luna ianuarie a acestui an, propriul sondaj de opinie, atrăgând atenția că, din cercetările sociologice efectuate, are cele mai multe șanse să o învingă pe Gabriela Firea la alegerile locale din vara acestui an. Dar numai dacă este un candidat unic al particelor „anti-PSD”.

Liniște de mormânt în partidul lui Dacian Cioloș

Anunțul PNL vine în condițiile în care, pe surse, se știa, încă de la începutul acestei luni, că la nivelul conducerii formațiunii liberale se poartă negocieri intense cu Nicușor Dan pentru a candida la Primăria Capitalei din partea acestui partid. Mai mult, sursele citate spuneau că lui Nicușor Dan chiar i s-ar fi propus să se înscrie oficial în PNL sau, ca variantă de rezervă, să existe o fuziune între PNL și nou-înființatul partid al lui Nicușor Dan, Uniunea Forțelor Locale. Nicușor Dan ar fi refuzat însă să se înregimenteze în formațiunea liberală. Interesant este că fondatorul USR a acceptat însă propunerea făcută de Ludovic Orban, căruia i-a și mulțumit, prin intermediul unei postări pe Facebook.

Deși la nivelul Alianței USR-PLUS abia săptămâna viitoare ar fi trebuit să se decidă cine va fi candidatul comun la Primăria Capitalei, Dan Barna a lăudat demersul liberalilor tot printr-o postare pe Facebook. „O veste bună - PNL tocmai a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan, candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Anunțul este un mare pas înainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la București”, scrie liderul USR. Asta, în condițiile în care aliații de la PLUS încă speră să îl impună pe Vlad Voiculescu în această cursă electorală.

Până la ora înhiderii ediției, niciun membru din conducerea PLUS nu a făcut vreun comentariu pe marginea acestui subiect. Nici Dacian Cioloș, dar mai cu seamă Vlad Voiculescu. Acesta din urmă are încă trecut pe contul său de socializare, la descriere, faptul că „lucrează la Candidat la Primăria Capitalei”. În schimb, a comentat propunerea de candidatură din partea PNL a lui Nicușor Dan actualul primar general, Gabriela Firea. „Țara arde și bătrâneii se piaptănă. Nu ai ce să spui”, a precizat aceasta, răspunzând la întrebarea dacă îi este frică de candidatura lui Nicușor Dan.