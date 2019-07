PNL pregăteşte atacarea la CCR a ordonanţei privind Codul administrativ

Partidul Naţional Liberal pregăteşte atacarea la Curtea Constituţională a ordonanţei de urgenţă privind Codul administrativ, a anunţat luni preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban.



"Am decis astăzi să formăm un grup de lucru, condus de preşedintele Comisiei juridice, la care vor participa şi reprezentanţii noştri din Comisia de administraţie. Vom face o analiză a Codului administrativ, a ordonanţei de urgenţă privitoare la Codul administrativ, pentru a identifica eventuale temeiuri de neconstituţionalitate şi pentru a pregăti o sesizare documentată către Avocatul Poporului, în vederea atacării la Curtea Constituţională a Codului administrativ", a declarat Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



Pe de altă parte, el a menţionat că PNL este singurul partid politic care deţine preşedinţia unei comisii de specialitate la nivelul Parlamentului European - Comisia de industrie, energie şi cercetare.



"Una dintre cele mai importante comisii de la nivelul Parlamentului European, care este deţinută de reprezentatul Partidului Naţional Liberal, Adina Vălean, care a mai deţinut această poziţie de preşedinte de comisie. A fost preşedintele Comisiei ENVI, Comisia de mediu, sănătate şi siguranţă alimentară. De asemenea, am obţinut poziţii importante la nivelul Grupului PPE, deţinem vicepreşedintele PPE la nivelul Parlamentului European în persoana lui Siegfried Mureşan, care a fost ales pe locul al treilea ca număr de voturi şi este unul dintre cei mai importanţi lideri ai PPE la nivelul Parlamentului European. De asemenea, am obţinut poziţii de vicepreşedinţi în comisii extrem de importante, cum este Comisia ENVI şi Comisia AGRI. De asemenea, într-o zonă extrem de importantă, mai ales că este vorba de o zonă unde există extrem de multe probleme, care trebuie îndreptate în legislaţia europeană, avem coordonatorul grupului PPE din cadrul Comisiei TRAN, Comisia de transporturi, în persoana lui Marian-Jean Marinescu", a detaliat Ludovic Orban.



Tot luni, a adăugat preşedintele PNL, liberalul Victor Paul Dobre a fost ales vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a OSCE. "Este o organizaţie extrem de importantă, iar prin lobby-ul pe care l-am exercitat, practic, am reuşit alegerea lui Victor Paul Dobre în funcţia de vicepreşedinte al OSCE şi, mai mult decât atât, am contribuit şi la victoria candidatului pe care l-am susţinut, din Georgia, pentru funcţia de preşedinte al Adunării Parlamentare a OSCE", a menţionat Ludovic Orban.

AGERPRES