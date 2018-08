PNL şi PMP au solicitat înfiinţarea unei comisii de anchetă în cazul gestionării pestei porcine africane

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor, alături de reprezentanţii PMP, a iniţiat joi demersurile pentru înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă în cazul gestionării pestei porcine africane, potrivit unui comunicat al preşedintelui PNL, Ludovic Orban.



"A fost înregistrată la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea şi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor privind verificarea modului prin care autorităţile statului român au pus în aplicare prevederile Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane. Scopul comisiei este acela de a determina cauzele care au condus la apariţia focarelor de pestă porcină africană în România, la extinderea extrem de rapidă a acestei molime, erorile autorităţilor în gestionarea unei situaţii de criză cu impact economic major asupra tuturor categoriilor de populaţie, precum şi afacerile colaterale care au speculat această tragedie. (...) În cadrul comisiei de anchetă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, alături de ceilalţi responsabilii din domeniu, vor trebui să dea explicaţii în privinţa incompetenţei şi indolenţei de care au dat dovadă în această perioadă, fapt care a generat un dezastru zootehnic. Este necesar ca vinovaţii să fie identificaţi şi puşi să plătească", arată Ludovic Orban.



El arată că ţări precum Polonia, Ucraina şi Lituania au reuşit să ţină sub control focarele (Polonia - 99 focare, Ucraina - 64, Lituania - 45), în timp ce în ţara noastră în doar două luni s-a ajuns la 732 de focare.



Ludovic Orban subliniază că răspunderea exclusivă pentru această situaţie gravă este a Guvernului, arătând că Executivul a "scăpat din mână situaţia şi a neglijat avertismentele timpurii, iar acum există pericolul ca Uniunea Europeană să introducă în zonă de restricţie întreaga ţară, cu ample repercusiuni economice".



"Este abominabil cinismul şi ticăloşia actualei puteri care a furnizat informaţii privilegiate apropiaţilor săi politici, iar aceştia au speculat acest dezastru pentru a obţine profit. (...) Din păcate, actuala guvernare PSD controlată de Liviu Dragnea îşi dovedeşte o dată în plus incapacitatea de a servi interesul public, de a proteja interesele cetăţenilor oneşti ai acestei ţări, şi trebuie să plece!", adaugă liderul PNL.



Liderii grupurilor deputaţilor PNL, Raluca Turcan, respectiv PMP, Eugen Tomac, au înaintat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă în cazul gestionării pestei porcine africane.



"Având în vedere că numărul focarelor de pestă porcină africană a crescut exponenţial în ultimele două luni ale acestui an - apariţia unor focare noi în fiecare săptămână, care nu mai pot fi justificate doar prin răspândirea prin intermediul animalelor sălbatice infestate, ci şi prin activitatea umană şi circulaţia animalelor domestice, apreciem că Guvernul României nu a acţionat corespunzător în vederea combaterii acestui flagel. Fiind evident faptul că autorităţile române direct implicate în prevenirea şi combaterea pestei porcine africane au fost depăşite de situaţie şi, de asemenea, ţinând cont de faptul că este posibil ca instituţii ale statului să fie implicate în activităţi care exced cadrului legal de funcţionare şi, mai grav, să fi instigat Guvernul României la acte şi măsuri contrare legii, în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă transmitem Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor privind verificarea modului prin care autorităţile statului român au pus în aplicare prevederile Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane", se arată în document. AGERPRES