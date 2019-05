PNL, USR şi PMP au pierdut 7 voturi la alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

Candidatul pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, susţinut de trei partide din Opoziţie care au câştigat, practic, alegerile europarlamentare de duminică, a pierdut, cu brio, la votul de ieri în faţa candidatului PSD. Asta, în ciuda faptului că, teoretic, coaliţia de guvernare nu mai deţine majoritatea în camera inferioară a Parlamentului. Raluca Turcan a obţinut 100 de voturi, cu toate că PNL, USR şi PMP au, în prezent, 107 deputaţi. Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, a obţinut 172 de voturi, în condiţiile în care PSD şi ALDE au 158 de deputaţi, iar UDMR nu a votat pentru candidatul Puterii, deoarece a avut propriul pretendent la şefia Camerei Deputaţilor, în persoana preşedintelui Kelemen Hunor, care a obţinut 20 de voturi. Chiar dacă Uniunea are, în Camera Deputaţilor, 21 de parlamentari.

Locul lui Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor este ocupat, de ieri după-amiază, de către social-democratul Marcel Ciolacu, propunerea votată, luni seară, în Comitetul Executiv Naţional al PSD. Acesta a obţinut, în urma votului secret cu buletine, 172 de voturi “pentru” şi 120 “împotrivă”. Oficial, înaintea şedinţei de plen în care s-a supus la vot alegerea noului preşedinte al Camerei Deputaţilor, PSD a negociat doar cu partenerii de coaliţie de la ALDE susţinerea lui Ciolacu. Iar conform aritmeticii existente, în acest moment, în Camera Deputaţilor, după ce Liviu Dragnea şi-a pierdut şi mandatul de parlamentar, Partidul Social Democrat are 139 de deputaţi. ALDE este prezent cu 19 reprezentanţi în Camera Deputaţilor, ceea ce, adunate, înseamnă 158 de parlamentari. Cu 14 mai puţini decât voturile pe care le-a obţinut, ieri, Marcel Ciolacu.

Cine nu a respectat înţelegerea de luni?

Însă nu aceasta este surpriza cea mai mare a votului de ieri. Luni, în urma unor negocieri cu uşile închise, Opoziţia parlamentară, formată din PNL, USR şi PMP, a căzut de acord să o susţină pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor pe liberala (fostă PDL-istă) Raluca Turcan. Iniţial, PNL a avut doar sprijinul formaţiunii conduse de Traian Băsescu, Uniunea Salvaţi România precizând că are propriul candidat, în persoana deputatului Stelian Ion. Ulterior, USR a admis să susţină candidatura liberalilor. PNL are 68 de deputaţi, USR are 27, iar PMP are 12. În total, 107 parlamentari. Surpriza a fost că, în urma votului, Raluca Turcan a primit doar 100 de voturi “pentru” şi 192 de voturi “împotrivă”. Ceea ce înseamnă că şapte reprezentanţi ai celor trei partide nu i-au acordat încrederea Ralucăi Turcan la şefia Camerei Deputaţilor. Mai mult, având în vedere şi faptul că, în Camera Deputaţilor, există încă 19 deputaţi afiliaţi partidului condus de Victor Ponta, care a contribuit, în ultima perioadă, la planul Opoziţiei, de a dărâma PSD de la putere, nici aceştia nu au votat pentru candidatul Partidului Naţional Liberal. La această situaţie se pot adăuga alţi şase deputaţi independenţi.

Hunor, doar 20 de voturi din 21

Victoria zdrobitoare a PSD în Camera Deputaţilor este cu atât mai interesantă, cu cât UDMR nu a susţinut candidatul social-democrat, astfel încât voturile maghiarilor nu au ajuns la Marcel Ciolacu. Asta, deoarece Uniunea a avut propriul candidat pentru şefia Camerei Deputaţilor, respectiv pe liderul Kelemen Hunor. Conform numărătorii voturilor, acesta a obţinut 20 de voturi “pentru”, cu un vot mai puţin decât numărul total al deputaţilor UDMR. Asta, în condiţiile în care Kelemen Hunor nu a reuşt să convingă niciunul dintre ce 17 deputaţi ai Grupului Minorităţilor Naţionale să-i susţină candidatura.

Ponta şi-a făcut grup parlamentar

Camera Deputaţilor a luat act, ieri, şi de constituirea grupului parlamentar ”Pro Europa”, al cărui lider va fi fostul premier Victor Ponta, iar vicelideri Mihai Tudose şi Daniel Constantin. ”Vă rugăm să luaţi act de constituirea grupului parlamentar Pro Europa, format din 21 de parlamentari independenţi”, a spus, în plenul Camerei Deputaţilor, Daniel Constantin. Astfel, la cei 19 deputaţi neafiliaţi existenţi, dar membri ai Pro România, s-au adăugat încă doi.

Votul de ieri “miroase” a operaţiune premeditată. Stop-joc până la prezidenţiale

În ciuda faptului că PNL şi USR au pierdut, ieri, votul în Camera Deputaţilor, iar PSD şi-a dovedit, astfel, forţa în Parlament, lucrurile par să facă parte dintr-un plan al Opoziţei pentru perioada post-europarlamentare şi pre-prezidenţiale. Dacă Raluca Turcan ar fi reuşit să obţină voturile necesare pentru a deveni al treilea om în stat sau, chiar dacă ar fi pierdut cursa, dar la o diferenţă mică de voturi faţă de candidatul PSD, Opoziţia primea, astfel, semnalul că este posibilă o acţiune viitoare de a dărâma Guvernul Dăncilă. În urma rezultatului de ieri, însă, PNL şi USR au primit “plocon” o justificare credibilă să nu iniţieze, în perioada imediat următoare, vreo moţiune de cenzură şi, cu atât mai puţin, să demareze acţiunea care să conducă la dizolvarea Parlamentului şi la alegeri parlamentare anticipate.

În realitate, nici PNL, nici USR nu au nicio intenţie de a intra la guvernare înainte de alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an. Preferând un Guvern PSD, “delegitimat de cetăţeni”, pe care să-l folosească drept ţintă în campania electorală. Cu acest scor obţinut în Cameră şi cu o majoritate consolidată în Senat, coaliţia PSD-ALDE nu are de ce să-şi facă probleme, în acest moment. Oficial, însă, la mod declarativ, PNL va avea în continuare un discurs imperativ ca Guvernul să demisioneze, însă acest lucru nu se va întâmpla.