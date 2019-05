PNL, USR şi PMP o susţin pe Raluca Turcan pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

PNL, USR şi PMP o vor susţine pe Raluca Turcan pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.



Anunţul a fost făcut marţi de liderii USR - Dan Barna, PMP - Eugen Tomac şi de liderul deputaţilor liberali - Raluca Turcan, într-o declaraţie comună de presă.



"Momentul desemnării preşedintelui Camerei Deputaţilor este un moment care poate să pună bazele agendei reformatoare de priorităţi pentru cetăţenii României. Ne-am bucurat astăzi să ajungem la un acord comun de susţinere a unui singur candidat din partea celor trei formaţiuni - PNL, USR şi PMP, în persoana mea, pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor", a afirmat Raluca Turcan.



Întrebată dacă va avea discuţii şi cu UDMR pentru susţinere, Turcan a spus: "Eu consider că primul pas pentru a avea discuţii serioase cu cei din UDMR şi neafiliaţii din Pro România şi chiar minorităţile consta în decizia pentru un candidat comun din partea principalelor partide de opoziţie, validate la alegerile trecute şi reprezentate în Parlament. După această decizie pe care noi am luat-o, vom avea altfel de discuţii cu ceilalţi colegi".



La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, a menţionat că "mesajul pe care cetăţenii români l-au transmis la urne a arătat că aşteptarea este una de construcţie şi de alternativă consistentă la cei trei ani şi jumătate de coşmar''.



''Epoca Dragnea s-a încheiat luni prin decizia instanţei şi trebuie să ne întoarcem la reconstrucţia României. Am abordat această chestiune a nominalizării pentru funcţia de preşedinte al Camerei în contextul mai larg de priorităţi imediate, în care se găseşte şi iniţiativa 'Fără penali' (...), chestiunea votului prin corespondenţă, subiectul pensiilor speciale. Sunt priorităţi la care ţinem foarte mult. Aceste subiecte au fost discutate în context mai larg şi din această perspectivă este clar nevoie ca Parlamentul României să devină o instituţie care lucrează pentru români şi, în acest context, am luat decizia de a susţine un singur candidat comun", a explicat Dan Barna.



Şi preşedintele PMP, Eugen Tomac, a precizat că "este vital ca întreaga scenă politică să se reseteze''. ''Vrem să dăm acest semnal de unitate pentru că asta aşteaptă românii. Vor un Parlament care să fie condus de oameni responsabili, nu de o fantomă care lucrează împotriva românilor, pentru că misiunea noastră este să recredibilizăm această instituţie fundamentală a statului. Următorul pas este să măturăm Guvernul de la Palatul Victoria", a arătat Tomac.



Propunerea PSD pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor este Marcel Ciolacu, a anunţat marţi preşedintele interimar al formaţiunii, Viorica Dăncilă.



Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat două proiecte de hotărâre - unul privind vacantarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea şi altul referitor la vacantarea postului de preşedinte al Camerei. Proiectele de hotărâre au fost adoptate în unanimitate şi urmează să intre miercuri în plenul Camerei pentru a lua act de aceste decizii.



Grupurile parlamentare vor putea face ulterior propuneri pentru ocuparea postului de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

