Politicienii mărunţi, dar cu complexe mari, ai unei ţări mici

Episodul hilar al fotografiei trucate publicate de Gabriel Oprea pe contul său de facebook este doar un simptom al unei boli mai vechi a politicienilor români când vine vorba de relaţiile cu străinătatea. Aceştia se umflă în pene în faţa conaţionalilor cu relaţiile pe care le au „afară”, dar în străinătate apar timoraţi atunci când dau ochii cu demnitari străini, stinghereală care uneori duce la gafe care fac deliciul Miticilor dedulciţi de secole la băşcălia groasă tipică Balcanilor.

Este greu de găsit o altă explicaţie decât lăudăroşenia pentru faptul că generalul Oprea a publicat fotografia retuşată în care pare că fostul preşedinte american Barack Obama îi strânge mâna, deşi în instantaneul original cel căruia îi era strânsă mâna era preşedintele de atunci, Traian Băsescu. Într-o declaraţie dată pentru Euronews, Oprea a spus că fotografia i-a fost dată. „În această sală, preşedintele Obama a dat mâna cu Băsescu, cu mine şi cu Aurescu! Eu nu sunt fotograf şi nici capabil să falsific poze. Această poză mi-a fost dată”, s-a apărat fostul vicepremier. Deşi este foarte probabil că preşedintele american să fi dat mâna cu toţi membrii delegaţiei române la vizita făcută la Washington în octombrie 2015, cert este că Oprea sau un apropiat al său a preferat să retuşeze puţin realitatea. Nu ar fi Oprea primul care o face. În ianuarie 2017, Liviu Dragnea l-a luat pe Sorin Grindeanu şi s-a dus la Washington să dea cu ochii de preşedintele recent ales al Statelor Unite, Donald Trump. „Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România și SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!" A fost un dialog cald şi deschis”, scria Dragnea pe 19 ianuarie. În loc să li se lumineze chipurile pentru că se deschide naţiei o perioadă de glorie sub patronajul american, ziariştii români au început să sape şi au aflat că „cina în format restrâns” a fost de fapt un dineu la un hotel cu foarte mulţi oameni la care Dragnea şi Grindeanu au intrat la categoria „au mai participat”. Ba mai mult, o invitaţie la acest dineu se cumpără cu bani grei, în funcţie de importanţa invitatului de onoare, cu sume între un sfert de milion şi un milion de dolari, pentru a avea ocazia de a schimba câteva cuvinte cu „licuriciul cel mare”.

Timoraţi de străini

Unii demnitari români s-au arătat foarte timoraţi în ce priveşte contactele cu străinătatea. Mai îngrijorător este când este vorba un ministru de Externe, precum Adrian Cioroianu. La întâlnirea din iunie 2007 cu Condoleezza Rice, la oportunităţile de imagine, nu a reuşit decât să scoată cuvinte de aprobare a ceea ce spunea secretarul de Stat american, precum „Desigur” sau „Aşa este”. Cioroianu a reuşit să-l contrarieze şi pe regele Juan Carlos al Spaniei, atunci când i-a arătat acestuia semnul de „ok”, cu degetul mare ridicat în sus. Mai nou, Viorica Dăncilă gafează cu o cadenţă îngrijorătoare la întrevederile cu oficiali străini. Premierului eston i-a uitat numele, fiind nevoie ca staff-ul să-i şoptească precum la şcoală, iar întrevederea cu premierul croat Andrej Plenkovic a fost o cascadă de gafe în care croatul a trebuit să o oprească să treacă în revistă garda de onoare pentru a asculta mai întâi imnurile celor două state, iar apoi să o invite pe „gazda” Dăncilă să salute garda de onoare, pe care aceasta a ignorat-o în graba ei de a intra cât mai repede în Palatul Victoria. Nefericita întrebare „Make a photo?”, de la sfârşitul întrevederii, nu a făcut decât să dea şi mai multă apă la moară maliţioşilor de pe reţelele de socializare.

Încurcătura cu drapelele

Şi la organizare ne facem de râs. Prezent pe 20 iunie la Iaşi, ambasadorului britanic Paul Brummell i s-a pus în faţă un steag britanic în forma de până acum 200 de ani. De gafă nu s-a mirat nimeni, însă toată lumea s-a întrebat de unde a făcut rost prefectura Iaşi de o variantă de Union Jack, nemaifolosită din 1801. Cu doar câteva zile înainte, la inaugurarea consulatului onorific eston de la Constanţa, premierul Juri Ratas a trebuit să remedieze cu mâna sa greşeala organizatorilor care puseseră invers steagul Estoniei. Încurcătura cu drapelele este deja o tradiţie la noi, cea mai mare gafă având loc în martie 2015 atunci când ministrul de Externe Bogdan Aurescu i-a oferit omologului german o broşură pe care era trecută o hartă a Franţei acoperită însă de culorile drapelului german. Ministrul german nu a comentat eroarea, însă presa franceză nu a trecut-o cu vederea.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat dur episodul fotografiei trucate a lui Oprea, căruia i s-a adresat cu apelativul de „amărâtule”. Poate că morala aproximativă din mediul politic poate scuza asemenea cuvinte adresate unui fost aliat politic, însă Băsescu nu a scos o vorbă că a făcut din „amărâtul” Oprea general plin al armatei române, punându-i încă două stele pe umeri. Situaţie rarisimă pentru un ofiţer de intendenţă cu studii ulterioare de drept.