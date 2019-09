Ponta a anunțat că semnează Pactul pentru bunăstarea românilor, inițiat de premierul Viorica Dăncilă

Preşedintele Pro România, Victor Ponta a primit de la premierul Viorica Dăncilă Pactul naţional pentru bunăstarea românilor, urmând să le propună colegilor săi să-l semneze şi să-l susţină.



"În calitatea mea de lider al ProRomania vreau să confirm că am primit din partea Doamnei Viorica Dăncilă propunerea de a semna "Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor". Deşi mailul apare ca fiind trimis de "Liviu Dragnea - Cabinet Preşedinte" - am luat foarte în serios propunerea pentru că subiectul este foarte serios! Vreau să anunţ faptul că voi propune colegilor mei să semnam şi susţinem acest Pact Naţional", a scris Ponta pe Facebook.



Liderul Pro România prezintă şi motivele pentru care va susţine propunerea făcută de premierul Dăncilă.



"ProRomânia a fost iniţiat de câţiva oameni care, în anul 2012, au facut parte din Guvernul care a dat înapoi românilor pensiile şi salariile tăiate în 2010 de Băsescu şi PDL / este absolut normal să susţinem în continuare şi cu toată consecvenţa principiul păstrării veniturilor populaţiei. Am semnat, la iniţiativa Preşedintelui Klaus Iohannis, "Acordul Politic Naţional pentru garantarea drumului european al României" - pentru că principiile acelui Acord erau corecte şi susţinute constant de către ProRomânia / suntem gata să semnăm şi Pactul Naţional pentru garantarea salariilor şi pensiilor românilor pentru că şi acest principiu este corect şi în linie cu politicile promovate de ProRomânia / faptul că cei doi iniţiatori au interese electorale legate de Alegerile Prezidenţiale este secundar pentru noi. Suntem perfect conştienţi că salariile şi pensiile românilor sunt într-un grav pericol de a nu fi plătite tocmai din cauza politicilor neprofesioniste şi corupte promovate de Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea şi echipa lor / însă ProRomânia consideră că oamenii şi firmele româneşti nu trebuie să fie cei care plătesc preţul incompetenţei şi egoismului unor guvernanţi trecători", se arată în postare.



Victor Ponta precizează că Pro România a venit deja cu o propunere alternativă la tăierea salariilor şi pensiilor, care prevede restructurarea radicală a administraţiei publice prin reducerea numărului de unităţi administrativ-teritoriale, de agenţii naţionale şi structuri deconcentrate, precum şi a numărului de parlamentari.

Pactul a fost transmis către toate partidele parlamentare şi grupului minorităţilor de la Camera Deputaţilor.

