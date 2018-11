Ponta: Această distrugere a Justiţiei ne va costa enorm pe toţi cei care vrem să trăim în continuare în Romania

Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro România, consideră că în prezent, în România are loc "o distrugere" a Justiţiei şi că va fi nevoie de mulţi ani pentru refacerea ei, iar "haosul" este produs de infractori şi de persoane care nu au studii juridice temeinice.



"Această distrugere a Justiţiei făcută în 2018 ne va costa enorm pe toţi cei care vrem să trăim în continuare în România (şi nu în Brazilia sau Costa Rica). Ne vor trebui mulţi ani să reparăm ce am stricat acum!', a scris Victor Ponta pe Facebook.



Acesta a precizat că este absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti, a fost magistrat, avocat şi deputat, membru în Comisia juridică, dar că nu înţelege "absolut nimic" din modul în care se fac şi se aplică legile în anul 2018 în România.



"Justiţia este o parte a mecanismului public fără de care nicio societate nu poate funcţiona. Există sisteme de justiţie mai mult sau mai puţin eficiente, mai mult sau mai puţin democratice, mai mult sau mai puţin independente sau nu. Dar aşa haos cum a fost produs în anul 2018 în România nu a existat niciodată nicăieri!", a opinat fostul premier.



În sprijinul acestei afirmaţii, Ponta a explicat că Guvernul a modificat prin ordonanţă de urgenţă legile Justiţiei "făcute timp de un an în Parlament", că CCR a decis că judecătorii Curţii supreme "aplică greşit o lege încă din 2014 (deşi la CCR din 9 membri actuali, unul singur a fost judecător) sau că Ministrul Justiţiei şi procurorul general "se bălăcăresc la televizor, pe Facebook şi direct în CSM".



De asemenea, Victor Ponta a făcut referire şi la faptul că atât Comisia Europeană, cât şi Comisia de la Veneţia au transmis autorităţilor de la Bucureşti că greşesc în legătură cu legile Justiţiei "şi, totuşi, Comisia "Iordache" scoate limba la ei şi spune că ştiu ei mai bine cum să facă".



Ponta a susţinut că "haosul este produs în mod premeditat şi direcţionat de către infractori care vor să scape liniştiţi cu banii furaţi", dar şi de persoane fără studii juridice temeinice.



El a mai punctat că nu îl mai interesează soarta juridică a lui Liviu Dragnea, dar consideră că milioane de români care au cel puţin un proces trebuie să aibă încredere în Justiţie.



"Nu mă mai interesează soarta juridică a lui Dragnea - a dovedit deja ca şi Pablo Escobar că este mult prea puternic pentru Justiţia noastră. Până la urmă, nici Escobar nu şi-a încheiat cariera pe băncile Tribunalului. Dar mă gândesc că milioane de români au cel puţin un proces şi speră să vadă că se face dreptate - şi trebuie să aibă încredere în Justiţie!", a afirmat Victor Ponta. AGERPRES