Ponta: Când a trebuit să detensionăm o situaţie importantă pentru ţară, am ales să plec din funcţie

Victor Ponta a declarat marţi, la Suceava, că a dezavuat reacţia autorităţilor statului la protestele din 10 august şi consideră că o soluţie pentru detensionarea ''unei situaţii importante pentru ţară'' o reprezintă demisia premierului, aşa cum el a făcut-o atunci când a fost prim-ministru.



''Am trăit împreună cele mai violente confruntări din perioada mineriadelor, de 27 de ani încoace. E ceva ce nu trebuie ignorat, cum am ajuns după 27 de ani la violenţă, cum am reuşit să facem în anul Centenar ca români angajaţi ai statului român să se lupte cu alţi români. (...) Cel mai simplu lucru e să sari la bătaie. Dacă eşti deştept şi dacă eşti responsabil, atunci când ai puterea, ai grijă să nu se întâmple lucrul ăsta. (...) Patru ani ca prim-ministru am reuşit să gândim lucrurile în aşa fel încât să nu vedeţi în spital niciun jandarm, să nu vedeţi în spital niciun protestatar, deşi am avut destule momente dificile. (...) La fel de mândru sunt în continuare că atunci când s-a pus problema să detensionăm o situaţie importantă pentru ţară am ales să plec eu din funcţie. Cred că asta trebuie să facă un om politic care e interesat de altceva decât de scaunul propriu'', a spus Ponta.



În opinia lui, ministrul de Interne, Carmen Dan, şi Liviu Dragnea au premeditat evenimentele din Piaţa Victoriei, iar ''huliganii'' din galeriile de fotbal, care s-ar fi aflat printre protestatari, ar fi putu fi opriţi, deoarece Poliţia are evidenţa acestora.



''Salut faptul că huligani care vin la manifestări paşnice să se bată cu poliţia sunt sancţionaţi. (...) Înţeleg că e vorba de fiecare dată de aceeaşi oameni din galerii de fotbal (...). Există o lege care îi impiedică pe aceşti huligani să participe la partide de fotbal. (...) Poliţia ştie exact cine sunt acei oameni (...). Sunt convins, în urma a tot ceea ce am văzut, că a existat o premeditare din partea ministrului de Interne, doamna Carmen Dan, din partea lui Liviu Dragnea şi a consilierilor săi. (...) Din '91 n-a incendiat nimeni clădirea Guvernului, dar dacă vrei să creezi şi să provoci, atunci dai ordine foarte dure şi exagerate'', a afirmat Ponta.



El consideră că aceste conflicte au fost dorite pentru a se atrage atenţia de la faptul că oamenii protestau împotriva guvenului.



''De ce nu s-a reuşit să nu fie confruntări? (...) Pentru că nu s-a vrut şi pentru că s-a dorit foarte tare ca aceste conflicte să deturneze atenţia de la faptul că 100.000 de oameni au venit să protesteze împotriva guvernului'', a spus Ponta.



Pe de altă parte, Ponta este de părere că se impune crearea un guvern competent în perspectiva preluării preşedinţiei UE, iar cu sprijinul majorităţii ALDE-PSD din Parlament se poate realiza acest lucru.



''În Parlament, cu sprijinul parlamentarilor PSD şi ALDE trebuie să se facă pentru 1 ianuarie, pentru preluarea preşedinţiei UE un guvern competent, alfabetizat, care să nu trăiască doar din propagandă şi din plăţi către propagandişti, ci să guverneze ţara. Preluăm preşedinţia UE şi ar trebui să-i impresionăm pe europeni prin cultură, educaţie, competenţă. Acum e foarte greu să facem lucrul ăsta'', a menţionat Victor Ponta. AGERPRES