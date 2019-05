Ponta cere conducerii Camerei Deputaţilor să ia act de decizia CCR în privinţa unui grup de independenţi

Preşedintele Pro România, deputatul Victor Ponta, a solicitat preşedintelui Camerei Deputaţilor luni, "indiferent cine va fi acesta", să ia act de o decizie a Curţii Constituţionale apărută în Monitorul Oficial în perioada campaniei electorale, decizie care dă undă verde constituirii unui grup de independenţi.



"A apărut în Monitorul Oficial, în timpul campaniei electorale, decizia Curţii Constituţionale nr. 85 din 12 februarie 2019, referitoare la formarea unui grup parlamentar de independenţi. Paragraful care ne interesează pe noi spune: 'Interdicţia formării grupului parlamentar de către deputaţi neafiliaţi intervine după ce deputaţii respectivi şi-au exprimat opţiunea în mod liber de a nu deveni membri ai unui grup al deputaţilor independenţi'. Deci, ne spune foarte clar că avem dreptul să ne constituim un grup parlamentar, nu al Pro România, pentru că Pro România nu a participat la alegerile din 2016, ci un grup parlamentar independent, cum de altfel a şi existat în mandatul trecut. Motiv pentru care astăzi cei 21 de deputaţi, mai sunt câţiva neafiliaţi (...), am semnat documentul prin care cerem preşedintelui Camerei Deputaţilor în funcţie sau celui care va prelua atribuţiile de azi sau de mâine să ia act de decizia CCR şi de formarea grupului parlamentar independent numit Pro Europa, ca să nu fie vreo confuzie cu denumirea partidului", a declarat Ponta într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că, dacă aceasta nu va fi admisă, cei 21 de deputaţi vor face plângere penală şi vor bloca biroul lui vicepreşedintelui Florin Iordache, "cel care va prelua probabil" funcţia de preşedinte al forului legislativ.



"Astăzi depunem cererea, mâine este Birou permanent. Chiar dacă preşedintele Camerei Deputaţilor va lipsi din motive obiective, să zic aşa, cel care îi va prelua funcţia, probabil domnul Iordache, trebuie să aplice decizia CCR. Dacă nu o va face, pe lângă plângerea penală pe care i-o facem toţi cei 21 de deputaţi, o să asistaţi în Parlamentul României la ceva ce nu dorim - şi anume o să-i blocăm biroul, suntem 21 de deputaţi, avem imunitate, n-o să ne scoată cu jandarmii de acolo, până când aplică legea şi decizia CCR. Sperăm să nu fie cazul", a mai declarat Ponta.



În afara celor 21 de deputaţi, sunt aşteptaţi şi alţi parlamentari, Ponta subliniind că selecţia va fi "una foarte clară".



"Ne dorim să vină alţi parlamentari alături de noi, dar vom face o selecţie foarte clară, în aşa fel încât să nu greşim, cum am mai greşit, şi să vină lângă noi cei care într-adevăr nu au niciun fel de probleme şi care reprezintă ceva pentru alegătorii lor", a mai spus liderul Pro România. AGERPRES