Ponta cere foștilor colegi din PSD să reconstruiască guvernarea promisă în 2016

Preşedintele Pro România Victor Ponta a lansat, după adoptarea moţiunii de cenzură, o propunere foştilor colegi parlamentari social-democraţi pentru reconstruirea unei guvernări cum a fost cea promisă în 2016.

"Oferta mea pentru foştii mei colegi de la PSD rămâne valabilă, acum, după moţiune. Ar trebui să ne aşezăm la masă, să înţelegem că acest guvern s-a terminat, să susţinem împreună un candidat comun în turul al doilea la prezidenţiale, pe domnul Diaconu, care să fie un contracandidat puternic pentru Klaus Iohannis şi să încercăm să reconstruim o guvernare aşa cum am promis-o în 2016 şi imediat în 2017 a distrus-o domnul Dragnea. Domnul Dragnea şi doamna Dăncilă, prelungirea domnului Dragnea, şi-au bătut joc de votul de atunci, de guvernare, de ideile bune. Avem o şansă un an de zile să facem ce nu am făcut timp de trei ani. Asta depinde de înţelepciunea lor, după care oamenii vor decide la vot dacă vor guvern PNL, USR sau de stânga", a afirmat acesta.



Pro România are proiecte pregătite şi trei propuneri de premier. "Noi ne-am pregătit deja care sunt proiectele cele mai importante pentru Pro România, inclusiv m-am pregătit cu trei propuneri, nu cu una, cu care să le discut cu cei de la PSD. Nu sunt eu propunerea, pentru că nu mă numeşte vreodată pe mine premier domnul Iohannis", a adăugat Ponta.



AGERPRES