Ponta despre audierea ministrului de Interne: Nu a spus mare lucru;are lucruri grave de ascuns legat de 10 august

Deputatul Victor Ponta, lider al Pro România, susţine că ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are lucruri grave de ascuns despre evenimentele din 10 august, el afirmând, marţi, că la audierea în Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor aceasta nu a oferit niciun răspuns concret.



"Doamna Carmen Dan şi jandarmul ei au spus, de principiu, că nu au nicio obligaţie să spună nimic Parlamentului, că nu pot să dea niciun fel de date despre 10 august. Au venit, nu au spus mare lucru, dar important este că au venit şi important este că din ce în ce mai mult ne dăm seama că au lucruri grave de ascuns despre ceea ce s-a întâmplat pe 10 august", a declarat Victor Ponta, într-o conferinţă de presă.



La rândul său, deputatul Gabriela Podaşcă, membru în comisia parlamentară, a precizat că ministrul Carmen Dan nu a dat niciun răspuns concret, ea opinând că acest lucru arată o "atitudine sfidătoare".



"Din păcate, dna ministru a venit la comisie doar ca să aibă de unde să plece. Nu a oferit niciun răspuns concret. Cred că aceste întrebări pe care le-am adresat - nici măcar colegilor din PSD nu li s-a oferit un răspuns - arată faptul că, pe de o parte, doamna Carmen Dan ascunde ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, dar, pe de altă parte, arată o atitudine sfidătoare nu numai la adresa parlamentarilor, jurnaliştilor, ci şi a tuturor celor care au fost pe 10 august în stradă", a precizat Podaşcă.



Ea a menţionat că a întrebat-o pe Carmen Dan cine a dat ordinul de evacuare a pieţei în 10 august şi cine a coordonat acţiunile în acea zi, dar ministrul nu a dat niciun răspuns.



Şi deputatul Mircea Dobre a adăugat că ministrul de Interne refuză să răspundă la întrebările parlamentarilor.



"Am observat cu stupoare că în toate intervenţiile acesteia (ale lui Carmen Dan - n.r.) există noţiunea de jandarmi şi oameni. Să fim foarte serioşi, jandarmii sunt tot oameni. Vorbim per global de ceea ce s-a întâmplat acolo. (...) Nu ne-a informat cu nimic, a spus doar că nu era de competenţa noastră, a Comisiei pentru drepturilor omului, dar atunci trebuie să remarcăm că dânsa nu s-a prezentat la Comisia de apărare din Senat. Dânsa refuză să spună celor care reprezintă cetăţenii României, respectiv Parlamentul, să răspundă la întrebări de bun simţ şi normale, unele neavând nicio legătură cu ancheta în derulare de către Parchet", a afirmat Dobre.



Marţi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiată la Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor. Ea a spus că aspectele legate de evenimentele de la protestul din seara zilei de 10 august vor fi "desluşite şi elucidate" de ancheta penală care este în desfăşurare. Ministrul de Interne a susţinut că nu a avut absolut nicio implicare în ceea ce a însemnat decizia coordonării acestei acţiuni.



Comisia pentru drepturile omului i-a convocat, marţi, atât pe ministrul de Interne, cât şi pe col. Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, pe Victor Ciorbea - Avocatul Poporului şi pe Adrian Bulgaru, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. AGERPRES