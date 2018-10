Ponta, despre legea offshore: Vom vota un proiect care să permită efectuarea exploatării

Parlamentarii afiliaţi partidului Pro România vor vota o formă a legii offshore care să permită efectuarea exploatării resurselor naturale, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, liderul formaţiunii, Victor Ponta.



"Am avut discuţii şi cu cei de la celelalte grupuri, am avut discuţii şi cu cei care reprezintă investitorii. În mod clar, eu, cel puţin ca fost prim-ministru în perioada în care s-au pornit explorările, ştiu cel mai mult despre ceea ce s-a făcut şi despre ceea ce se poate face. În primul rând, noi vom vota pentru un proiect de lege care să permită efectuarea exploatării, pentru că unii vor să le oprească, să nu se facă deloc. (....) Eu cred că avem o resursă naturală pe care trebuie să o exploatăm după ce am explorat-o", a spus Victor Ponta.



El a afirmat că Pro România îşi doreşte ca discuţiile cu privire la acest proiect de lege să fie transparente.



"Noi suntem pentru transparenţa discuţiilor. Faptul că de patru ori s-a schimbat proiectul de lege după discuţii discrete, pe sub mână, pe sub uşă, ori purtate în birou la Dragnea este cel mai rău lucru. Nu se poate ca resursele naturale ale unei ţări să le decidă un om la el în birou fără să ne spună şi nouă ce se discută. Vom vota după ce avem în faţă nişte documente şi date foarte clare", a arătat Ponta.



Săptămâna trecută, Camera Deputaţilor a decis retrimiterea la comisii, pentru o săptămână, a raportului la legea offshore. AGERPRES