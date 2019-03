Ponta: Dragnea nu mi-a stat la căpătâi când m-am operat, nu ştie unde e spitalul

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a stat "la căpătâi" atunci când s-a operat la genunchi şi nu ştie nici unde este spitalul.



"Nu ştie unde este spitalul, nici vorbă, am fost la hotel, am stat pe terasă şi am vorbit. (...) În primul rând, dacă dorea să stea, putea să stea lângă genunchiul meu, nu la căpătâi, că nu m-am operat la cap. În spitalul în care m-am operat nu a fost decât Daciana (Daciana Sârbu - n.r.), nu vă închipuiţi că am fost şapte zile în comă, m-am operat la genunchi. Domnul Dragnea a fost împreună cu domnul Tăriceanu la hotelul la care stăteam, cu o terasă minunată, cu soare, nu chiar la căpătâi. (...) Am vorbit despre un lucru pe care e bine să-l ştiţi. Eu explicam că trebuie să mă retrag de la conducerea PSD, pentru că nu se poate să fiu şeful PSD, inculpat, şi i-am propus-o pe Rovana Plumb. Mi-a spus despre Rovana Plumb nişte cuvinte pe care nu le pot spune şi în final s-a pus pe el şef la PSD. Ştiţi că eu am susţinut-o pe Rovana. Iar Rovana fiind o supravieţuitoare a trecut în barca care o duce la Bruxelles", a declarat Ponta, la ieşirea de la Biroul Electoral Central.



Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, în contextul criticilor lansate de Victor Ponta că nu s-a prezentat la proces şi a acuzat problema de sănătate, că atunci când Ponta a fost operat, a stat la căpătâiul lui o noapte întreagă. AGERPRES