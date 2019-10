Ponta: După ce moţiunea trece, voi propune PSD refacerea majorităţii

Victor Stroe

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni, că la o oră după ce va trece moţiunea de cenzură în Parlament va propune PSD să refacă majoritatea de stânga, fără Viorica Dăncilă, menţionând că are două sau trei propuneri de premier care nu au carnet de partid.



Ponta a precizat că, dacă se va forma un guvern PNL-USR, Pro România va fi în Opoziţie.



"Votăm la vedere la moţiunea de cenzură şi dacă se face un guvern PNL - USR o să fim tot în Opoziţie şi o să-i ajutăm sau o să-i criticăm de acolo", a afirmat Ponta.



"Dar, joi seară, la o oră după moţiunea de cenzură, o să fac o propunere oficială către toţi foştii mei colegi de la PSD să refacem o majoritate fără Dăncilă, Fifor. (...) Propunerea de premier o discutăm joi după-amiază. Să nu ne-o propună tot pe doamna Dăncilă. Să fie un premier care nu este nici la PSD, nici la Pro România, că sunt orgolii mari, dar pe care îl cunoaştem, îl susţinem toţi şi din PSD şi din Pro România. Este un om care a muncit în guverne. PSD nu ar accepta pe cineva de la Pro România. (...) Important este că, până la alegeri, am putea avea o majoritate de stânga care să facă ce nu s-a făcut din 2016, pentru că nu a vrut Dragnea, Dăncilă etc. Dacă nu, dacă face Guvernul PNL cu USR şi cu PMP şi cu cine o mai face, pe noi să nu se bazeze", a susţinut Victor Ponta.



Întrebat dacă Pro România şi ALDE nu vor susţine o guvernare PNL, Ponta a spus că poate să vorbească doar despre Pro România şi nu a vrut să dezvăluie propunerea pentru funcţia de premier pe care o va face.



"Avem chiar două sau trei nume pe care trebuie să le discut şi cu cei de la PSD şi cu domnul Iohannis, pentru că trebuie să vrea şi el. Dar sunt oameni care sunt normali la cap, profesionişti, pro europeni, care azi nu au carnet de partid", a menţionat fostul prim-ministru.



Potrivit liderului Pro România, cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă noul Guvern este bugetul.



"Noi ne-am apucat să lucrăm la cum să arate bugetul pe 2020, PSD nu ştie şi nu are buget, la PNL, Cîţu este singurul care zice ceva despre buget, ceilalţi nu, la USR, Barna când vine în vizită în România poate ne spune. Problema în România este de fapt bugetul pe anul viitor pentru că gaura de 35 miliarde de anul ăsta, la anul este 60 miliarde şi sunt bani foarte mulţi", a afirmat el.

www.agerpres.ro