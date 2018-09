Ponta, după întâlnirea cu Chirica: M-aş bucura dacă ar deveni membru al Pro România

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, la Botoşani, că a avut, luni dimineaţă, o întrevedere cu primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre România", menţionând că "s-ar bucura" dacă acesta i-ar deveni coleg de partid.



Ponta a declarat, într-o conferinţă de presă, că edilul Iaşiului "este o mare pierdere pentru PSD".



"M-am văzut de dimineaţă cu domnul Chirica la Iaşi. E un primar pe care .... Dragnea a făcut o mare prostie că l-a pierdut. (...) Am vorbit despre România şi despre faptul că, în 2016, toţi am candidat şi am făcut campanie cu nişte idei care, după 2017, s-au schimbat", a afirmat Ponta.



Întrebat dacă primarul Iaşiului ar urma să devină membru Pro România, Ponta a spus: "M-aş bucura".

