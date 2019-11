Ponta: În turul al doilea fiecare va vota cum crede mai bine. Nu mă simt reprezentat de Iohannis și Dăncilă

Lucian Alecu

Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat că scorul obţinut la alegerile prezidenţiale de Mircea Diaconu este mai mic decât cel sperat, iar în turul al doilea fiecare va vota cum crede mai bine, menţionând că nu se simte reprezentat nici de Klaus Iohannis, nici de Viorica Dăncilă şi va proceda în consecinţă.



"Le mulţumesc tuturor celor care au votat candidatul Mircea Diaconu, le mulţumesc tuturor colegilor din Pro România care s-au implicat şi au muncit în această campanie. În turul al doilea fiecare va vota (dacă va vota) cum crede că este mai bine - eu nu mă simt reprezentat de Klaus Iohannis, dar nici de Viorica Dăncilă şi voi proceda în consecinţă. Însă obiectivul Pro România nu îl reprezintă alegerile din 2019 (nici măcar cele din 2020), acestea fiind doar etape de parcurs. De la zero la 6%; de la 6% la 9%, cu mult curaj şi încăpăţânare pozitivă mergem mai departe la bătăliile din 2020, pregătind însă adevăratul moment al reformării Stângii şi al României din 2024! Suntem Pro România - şi ţinem doar cu România!", a scris Ponta, pe Facebook.



El a susţinut că scorul de 9% (aproape de un milion de votanţi) obţinut de Mircea Diaconu este "un rezultat mai mic decât cel sperat", dar mai bun decât "puterile actuale" ale Pro România.

"Felicitări în primul rând lui Mircea Diaconu şi tuturor celor care au muncit din convingere şi în condiţii grele în această campanie. Votul în primul tur a rămas (din păcate) dependent de 'maşinăria de partid' şi Mircea Diaconu a avut alături Pro România - un partid încă în formare. Dacă îl comparăm cu votul de la Europarlamentare este o creştere importanţă pe care trebuie să o analizăm şi să o consolidăm pentru anul 2020".



În opinia sa, Pro România trebuie să construiască şi să reprezinte ceea ce este nevoie şi încă nu există în politica de centru-stânga: curaj pentru reforme radicale, idei progresiste, modernizare şi solidaritate, competenţă şi onestitate. Liderul Pro România susţine că orice comportament de tip "OLD PSD" va fi sancţionat, la fel şi orice compromis cu PNL "de dragul apropierii de Putere".



Ponta a menţionat că Iohannis nu a luat peste 50% din voturi, cum anunţa PNL, dar "şi-a atins obiectivele personale şi politice, să câştige primul tur detaşat, să aibă 'Guvernul său' şi să se confrunte în turul al doilea cu Viorica Dăncilă şi PSD".



"Situaţia seamănă însă cu Decembrie 2009 când Traian Băsescu a avut aceaşi situaţie - pentru România şi români ce înseamnă acest lucru? Va fi Iohannis mai eficient decât Băsescu? Va fi Orban mai competent decât Boc? Nu cred deloc acest lucru, iar preţul va fi plătit iarăşi de către români. Ca şi în 2010, este nevoie de o reformă radicală a Stângii care să aducă în faţă noi lideri şi noi proiecte prin care să reprezentăm un electorat care se schimbă şi care are nevoie de schimbare - este nevoie de o Stângă modernizată, reformată şi unită care să se poată opune exceselor Dreptei şi să construiască o alternativă", a mai susţinut el.



Viorica Dăncilă a ajuns în turul al doilea pentru că aşa au vrut PNL şi Klaus Iohannis, a completat preşedintele Pro România.



"Scorul obţinut este egal cu cel de la Europarlamentare când la conducere era Liviu Dragnea (dar la jumătate faţă de primul tur din 2014 şi cu 10% mai puţin decât cel mai slab rezultat al unui candidat PSD în istorie). Dacă 22% reprezintă o 'victorie' pentru PSD, înseamnă că Viorica Dăncilă reprezintă tot ceea ce oamenii detestă la PSD: incultura, incompetenţa, demagogie, dependenţa de baroni şi de discursul antischimbare şi progres. Cât timp PSD rămâne prizonier unui asemenea mod de a face politică va continua să piardă electorat şi să reprezinte trecutul, sunt însă convins că viaţa va obliga la o reformă şi schimbare chiar şi în PSD, care să ducă la o unificare şi modernizare a Stângii pentru anul 2024", a arătat Ponta.



El s-a referit şi la USR, menţionând că acest partid reprezintă un electorat nou, tânăr, dornic de schimbare şi reformă, însă candidatul Dan Barna nu a reuşit să răspundă acestor aşteptări. "Jocul politic 'la mijloc' (votezi Guvernul PNL, dar nu guvernezi, te lupţi cu Iohannis, dar nu îl ataci, acuzi matrapazlâcurile pesediste, dar ai şi tu proprii 'scheleţi', lipsa de curaj şi determinare) nu este ceea ce aşteaptă tinerii care vor schimbări radicale. În continuare cred că este nevoie de USR şi Pro România dacă vrem să spargem binomul politic al PNL şi PSD - dar metodele şi anumiţi lideri trebuie schimbaţi", a mai scris Victor Ponta.

AGERPRES