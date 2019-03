Ponta: Interesul fundamental al României e să fim alături şi de UE şi de SUA, nu trebuie să alegem

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat miercuri că interesul fundamental al României este să fie alături şi de UE şi de SUA, iar cel care îi pune pe români să aleagă între Europa şi America este "un trădător de ţară'', fiind ''cea mai mare ticăloşie să foloseşti România şi politica externă pentru interese personale".



"Am avut ocazia să fiu implicat în decizii de politică externă importante şi am înţeles de la început că în materie de politică externă nu îţi rezolvi probleme personale şi nu foloseşti România să-ţi faci tu un prieten ca să obţii tu un avantaj, să faci o afacere, să fugi într-o ţară sau să-ţi ascunzi banii acolo. În materie de politică externă trebuie să te gândeşti la binele României. Interesul fundamental al României este să fim alături şi de UE şi de Statele Unite ale Americii. Alături de UE, pentru 100 de motive economice, culturale, de educaţie, de sănătate, bani europeni, românii care trăiesc în Europa. Alături de SUA, în primul rând pentru interesul de securitate. Cel care ne pune pe noi, pe români, să alegem între America şi Europa, să ne pună să fim de partea Americii contra Europei sau de partea Europei împotriva Americii, este un trădător de ţară", a afirmat Ponta, la BEC, întrebat de presă cum comentează declaraţia premierului Viorica Dăncilă privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.



În opinia sa, premierul a făcut această declaraţie din "ignoranţă", iar Liviu Dragnea este un "trădător de ţară".



"În cazul doamnei Dăncilă este doar ignoranţă, ca să nu folosesc stupidity. În cazul domnului Dragnea, este un trădător de ţară, pentru că, pentru interesele lui strict personale, ne pune pe noi, pe români, să alegem între America şi Europa. Nu trebuie să alegem, trebuie să fim şi cu America, şi cu Europa, pentru că aşa am fost şi ne-a fost bine. Dacă ne pune să alegem e foarte rău, iar asta e chiar cea mai mare ticăloşie care se poate întâmpla - să foloseşti România şi politica externă pentru interese personale", a susţinut liderul Pro România. AGERPRES