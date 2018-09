Ponta: M-aş bucura să fie Corina Creţu prim-ministru la 1 ianuarie, când România preia preşedinţia Consiliului UE

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botoşani că s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Creţu să ocupe funcţia de prim-ministru al României la momentul când ţara noastră va prelua, de la 1 ianuarie 2019, preşedinţia rotativă a Consiliului UE.



"M-aş bucura să fie prim-ministru doamna Creţu. Preluăm la 1 ianuarie preşedinţia UE şi vă daţi seama cât de bine o să arate România cu doamna Dăncilă, cu domnul Andruşcă şi cu toţi ceilalţi", a afirmat Ponta.



Liderul Pro România susţine că nominalizarea Corinei Creţu pentru poziţia de comisar european fost una dintre cele mai bune decizii ale sale ca premier.



"Corina Creţu este una dintre cele mai bune propuneri pe care eu am făcut-o ca prim-ministru, pentru România vorbesc, pentru că doamna Creţu are o echipă de oameni în jur, o echipă de oameni pe care nu îi cunoaşteţi ... Cu sprijinul lor am luat 15 miliarde de euro până în 2016, 2012- 2016. Vă daţi seama ce înseamnă 15 miliarde de euro? Bani care au intrat în România. Vorbesc la fonduri structurale", a adăugat Ponta.



Pe de altă parte, referindu-se la dezbaterea privind situaţia României care va avea loc la începutul lunii octombrie în Parlamentul European, Victor Ponta spune că "nu are cine să apere România".



"V-o închipuiţi pe doamna Dăncilă mergând în Parlamentul European să le vorbească în engleză europarlamentarilor? Vă daţi în ce situaţie suntem? Nu are cine să ne apere în Parlament. Nu poate să trimită vreun consilier", a adăugat preşedintele Pro România, care este convins că în PSD sunt foarte mulţi oameni "care sunt de 100 de ori mai buni decât Dăncilă". AGERPRES