Ponta: Moţiunea de cenzură are şanse serioase să treacă

Moţiunea de cenzură are şanse serioase să treacă, la fel ca în anul 2012, cel mai important aspect fiind ce va urma după acest moment, a declarat marţi liderul PRO România, Victor Ponta.



El a reafirmat că este necesar un alt guvern, "care să repare lucrurile rele făcute în ultimii trei ani".



"Am mai trecut prin moţiuni de când sunt parlamentar. Cred că aceasta este o moţiune, ca şi în 2012, care are şanse serioase să treacă. Şi cred că va trebui să ne gândim la ce va fi după. Cel mai important lucru după este să facem un buget pe 2020, după cel din 2019 care a fost evident făcut pe acte false şi pe documente şi pe date false, şi care să ne asigure că totuşi şi partea socială şi partea economică se relansează în România. O să vedem săptămâna viitoare. Eu cred că asta trebuie să facem pentru binele României", a precizat Ponta, la Parlament.



Preşedintele PRO România a spus că textul moţiunii de cenzură va fi prezentat marţi seara de către reprezentanţii grupurilor parlamentare care o susţin.



"În această seară, toţi cei care au semnat moţiunea, începând evident cu PNL şi celelalte grupuri, şi PRO România - va fi colegul meu Daniel Constantin -, vor prezenta textul moţiunii, de fapt ce e cel mai important - numărul de semnături. Ştiu că sunt 237, mai sunt încă doi colegi de la PSD cu care am vorbit azi şi unul a şi venit la noi în grup, altul care votează moţiunea. Nu ştiu dacă vine sau nu la PRO România, dar cu siguranţă o va vota", a adăugat Victor Ponta.

