Ponta: Mulţi alţii au spus că au semnat şi vor semna scrisoarea prin care se cere demisia lui Dragnea

Deputatul Victor Ponta a afirmat, miercuri, că vor fi mai mulţi lideri ai PSD care vor semna scrisoarea prin care se cere demisia preşedintelui PSD, susţinând că se poate ajunge la o ruptură în partid dacă Liviu Dragnea nu face un pas înapoi.



"Timp de un an şi jumătate nu au prea fost deloc oameni care să aibă curaj să-şi asume o critică. Eu mi-am asumat această critică şi am spus ce merge prost. Am văzut că în scrisoare sunt trecute foarte multe lucruri pe care le afirm eu de peste un an şi jumătate. Când au apărut lideri au fost singulari - doamna Andronescu, doamna Firea, faptul că acum sunt trei lideri importanţi, probabil că sunt şi alţii, eu am vorbit cu mulţi alţii care au spus că au semnat şi vor semna, e o realitate. Mă aştept ca despre cei care au semnat să spună Dragnea că şi ei sunt cu statul paralel, că şi ei sunt trădători. Nu mai merge, nu mai crede nimeni, iar domnul Dragnea, dacă a mai rămas cu un miligram de raţiune, ar trebui să elibereze Parlamentul, Guvernul, PSD şi ar trebui să se concentreze pe data de 8 octombrie când încă dă o bătălie importantă", a declarat Ponta.



El a adăugat că Liviu Dragnea mai controlează, "cu funcţii şi avantaje", oameni din Comitetul Executiv Naţional al partidului.



"În CExN, Dragnea controlează încă nişte oameni, dar nu controlează din convingere, controlează prin nişte funcţii şi cu diverse avantaje pe care le împarte de la Guvern şi de la Parlament. Problema este că toţi aceştia care mai stau cu Dragnea pentru funcţii şi avantaje trebuie să se gândească la ce scrie în această scrisoare", a susţinut Ponta.



În opinia sa, Dragnea nu va face un pas în spate.



"Nu, pentru că Liviu Dragnea nu e Victor Ponta. Eu am avut curaj să-şi asum responsabilitatea, am condus partidul la victorii, m-am dat deoparte, îţi trebuie un anumit caracter să te dai deoparte când ştii că tu ca persoană faci rău partidului. (...) Dragnea nu are acest curaj şi această responsabilitate", a mai spus fostul premier.



Întrebat dacă se poate ajunge la o ruptură în PSD după şedinţa de vineri a Comitetului Executiv Naţional al partidului, Ponta a răspuns: "Dacă nu pleacă Dragnea, da şi îi aştept în Pro România". AGERPRES