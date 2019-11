Plecări din Pro România. Ponta: Ne despărţim de aceşti foşti colegi care au ales să fie alături de Putere. Noi rămânem în Opoziţie

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a anunţat, luni, că se desparte de colegii care au votat Guvernul Orban, iar Pro România rămâne în Opoziţie.



"A trecut Guvernul PNL Orban/Pro România NU a susţinut acest Guvern (cei câţiva foşti colegi care au votat au decis azi să meargă alături de PNL împotriva deciziei pe care am luat-o împreună - motiv pentru care azi ne despărţim şi mergem mai departe fără ei); cei care ne acuzau că rămâne ţara neguvernată să se apuce acum de treaba/câteva alte observaţii 'la cald': ca şi în Decembrie 2009 avem un Guvern pe care oamenii NU l-au votat, care a trecut de Parlament prin aceleaşi metode ca în 2009, un Guvern care are ca singură legitimitate sprijinul Preşedintelui şi care nu are nicio competenţă şi nicio soluţie pentru criza economică şi socială care vine; ca şi în Decembrie 2009 sau în Decembrie 2015 problemele adevărate şi imediate ale oamenilor nu au contat/doar dorinţa de a pune cât mai repede şi în orice fel mâna pe Putere/şi obsesia recurentă de a avea şi Presedinte şi Guvern (şi toate instituţiile Statului) în mâna unui singur Partid 'de dreapta'", a scris Ponta, pe Facebook.



El a precizat că se pregăteşte să sancţioneze în Opoziţie greşelile Puterii.



"Pro România a pornit ca un proiect politic de centru-stânga modern, care sprijină doar profesionalismul în guvernare, dispus să lupte cu sistemul politic PSD - PNL păstrând valori de centru-stânga europene/am luptat cu Dragnea şi Dăncilă - nu ne transformăm în slugile lui Orban/este evident că azi au fost folosite toate forţele împotriva noastră - dar Pro România este o necesitate pentru însănătoşirea politicii de stânga modernă - vom merge în continuare pe drumul nostru/bătălia adevărată va fi în 2024 - să scoatem din nou ţara din criză (ca în 2012)", a adăugat Victor Ponta.



Totodată, liderul Pro România s-a mai arătat dezamăgit de parlamentarii care au votat Guvernul liberal: "Ne despărţim de aceşti foşti colegi care au ales să fie alături de Putere".



"Sigur că sunt profund dezamăgit de faptul că oameni pe care i-am sprijinit, promovat, respectat şi apărat în toate situaţiile nu au rezistat azi în faţa presiunilor - şi ca au ales să lupte împotriva Pro România, a propriilor convingeri şi împotriva mea/o lecţie despre oameni din care tot nu reuşesc să înţeleg şi să învăţ de ajuns/păcatul lor este însă că au instaurat un Guvern care va face foarte mult rău - şi oamenii nu îi vor ierta pentru asta/ne despărţim de aceşti foşti colegi care au ales să fie alături de Putere/noi rămânem în Opoziţie alături de cei care ne votează şi care au încredere în mine", a mai scris Ponta. AGERPRES