Ponta: Nu se mai pot ține ședințe de Guvern din acest moment

Victor Stroe

Victor Ponta susține că nu se mai pot ține ședințe de Guvern, fondurile pentru proiectele locale sunt blocate și nu se mai pot emite ordonanțe de urgență și după ce s-au vacantat funcțiile de miniștri deținute de ALDE dar nu s-au instalat miniștri interimari, scrie Antena 3.

„Din acest moment lucrurile sunt foarte clare: functionarea Guvernului Romaniei este complet BLOCATA! Conform legii NIMENI nu poate sa semneze documente oficiale in locul unui ministru desemnat prin decret prezidential - nimeni nu poate sa delege atributii unui secretar de stat in lipsa ministrului - prin faptul ca nu exista un decret prezidential emis de Klaus Iohannis pentru numirea unui ministru titular sau macar interimar NU se mai poate semna de catre nimeni ( Prim Ministrul nu poate sa numeasca interimari - doar sa ii propuna Presedintelui)!

Am fost Prim Ministru, ministru in 2 guverne si secretar general al Guvernului - stiu exact despre ce vorbesc ( lasati urechistii si parerologii care vin la tv ) :

1. Guvernul nu poate sa adopte nicio Ordonanta de urgenta fara avizul Ministrului Pentru Relatia cu Parlamentul (care de azi nu mai exista)

2. Guvernul nu poate sa adopte nicio Hotarare de Guvern in domeniul Mediu sau Energie, sau in alt domeniu care afecteaza insa si Energia si Mediu in lipsa avizului celor doi titulari ai portofoliilor guvernamentale

3. Guvernul nu poate sa sustina in fata Parlamentului niciun proiect de lege neavand Ministru pentru Relatia cu Parlamentul

4. Sedintele de Guvern nu pot sa aiba loc in absenta celor 3 ministri ( sau a secretarilor de stat desemnati in mod expres de catre ministrii de resort) - ceea ce nu mai este posibil de azi

5. Cele 3 ministere nu mai pot sa plateasca facturile pentru cheltuieli curente, salarii si nici sa aprobe deciziile institutiilor si societatilor din subordine ( mai ales la Energie si Mediu asta inseamna probleme de siguranta nationala)

6. Din 12 Septembrie si Ministerul de Interne ramane fara ministru si se afla in situatia de la punctul 5

7. Alocarea banilor din PNDL si a celor din Fondul de Rezerva ( avand nevoie de Hotarare de Guvern) este blocata

Guvern blocat intr-o perioada de criza inseamna prabusirea tarii in haos! Trebuie venit chiar luni in Parlament pentru a cere votul pentru restructurare - daca nu se obtine trebuie imediat demisia/demiterea intregului Guvern si investirea unuia nou !

In aceasta situatie de criza fara precedenta ne uitam cum “Femeia intre femei, Savantul de renume mondial, Mama natiunii .... “ tovarasa .... scuze Doamna Dancila , insotita de bodyguarzii Mihai si Eugen si de baronii “mitici” se scalda linistiti in apele Marii Negre si vorbesc despre tradatori, agenturi straine si despre poporul care ii iubeste / ca Elena si Nicolae la Targoviste!

Noi insa trebuie sa facem mai mult - si mai repede!”, a scris Ponta pe Facebook.