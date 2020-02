Ponta: Nu votăm Guvernul Orban. Nu participăm la o piesă de teatru de prost gust

Pro România nu va vota învestirea guvernului Orban II, dar în comisiile de specialitate votul nu va fi unul împotriva tuturor miniştrilor, a declarat liderul formaţiunii, Victor Ponta.



"Nu votăm Guvernul Orban. Exact ceea am făcut la votul iniţial la Guvernul Orban: nu participăm la ceea ce este o piesă de teatru de prost gust. Nu am considerat că Guvernul Orban poate să guverneze România şi nu l-am votat, iar în comisii, în funcţie de cum se comportă respectivul ministru. Sunt miniştri foarte buni şi sunt miniştri foarte slabi. De ce să fiu contra lui Aurescu sau a lui Ciucă, dacă fac lucruri bune ?", a declarat Ponta, la finalul Convenţiei anuale a Pro România.



În ceea ce-l priveşte pe ministrul sănătăţii, Victor Costache, Ponta a arătat că parlamentarii PRO România ar vota pentru "ridicarea imunităţii lui, în sens figurat".



"În sens, sigur, figurat, că ştiu foarte bine ce se întâmplă cu miniştri, dar cred că la domnul Costache ar trebui ridicată imunitatea pe care o are în acest moment din nu ştiu ce zone. Şi cred că ar trebui să răspundă pentru conflict de interese şi incompatibilitatea în care se află în mod vădit", a susţinut Ponta.



Pe de altă parte, liderul Pro România spune că ar fi fost bine să fie organizate alegeri anticipate încă din luna noiembrie a anului trecut. "Da, e foarte bine, trebuia să facem anticipate din noiembrie. Am pierdut trei luni şi aceste trei luni ne vor costa foarte tare", a susţinut el.

AGERPRES