Ponta: Pro România va avea candidaţi în toate judeţele la alegerile locale

Lucian Alecu

Pro România va avea candidaţi în toate judeţele la alegerile locale şi susţine alegerea primarilor în două tururi de scrutin, a anunţat joi liderul formaţiunii Victor Ponta.



"Am decis şi urmează să oficializăm această decizie, dar e o opinie cvasiunanimă a colegilor, că la alegerile locale trebuie să avem candidaţi în absolut toate judeţele, în localităţi, listă de consilieri. Din acest punct de vedere, în Parlament o să susţinem (...) revenirea la alegerea preşedinţilor de Consilii Judeţene de către consilieri şi la pachet cu alegerea primarului în două tururi. (...) Sunt convins că primarii buni câştigă şi într-un tur şi în două, dar în două tururi vor fi şi oameni care nu depind doar de un aparat de partid pe care îl are doar PNL-ul şi PSD-ul", a declarat Ponta, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Dâmboviţa.



El a amintit că la începutul lunii februarie a anului viitor va avea loc Convenţia Pro România în care va fi prezentat manifestul politic 2020 - 2024, document în care vor fi detaliate obiectivele formaţiunii şi proiectele în calitate de formaţiune de centru stânga, "exact în locul pe care, din păcate, PSD-ul l-a lăsat liber în ultimii trei ani".



Între proiectele de pe agenda Pro România Ponta a arătat că există proiecte de dezvoltare, reducerea inegalităţilor sau "proiecte de care nimeni n-a avut curaj să se apuce cu adevărat", precum reforma administraţiei sau reforma sistemului fiscal.



"Suntem Pro România şi mergem pe drumul nostru. Dacă există proiecte de reformă de interes public, fie că vin de la PNL, fie că le avem noi şi eventual le poate susţine sau le are PSD-ul, le sprijinim, dar noi mergem pe drumul nostru. Suntem în opoziţie faţă de Guvernul PNL, vom face opoziţie, dar fără compromisuri. Au fost colegi care au decis să fie alături de PNL, e dreptul lor, dar Pro România este partid de centru stânga şi nu aveam cum să susţinem un guvern despre care nu ştim nici azi ce va face. (...) Pro România există deja şi s-a afirmat pe scena politică şi trebuie să creştem", a menţionat liderul Pro România.

www.agerpres.ro