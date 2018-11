Ponta: PRO România va vota o moţiune de cenzură în momentul în care va exista o şansă reală să fie adoptată

Parlamentarii care fac parte din PRO România vor susţine şi vor vota o moţiune de cenzură în momentul în care va exista o şansă reală de a fi adoptată şi va exista o alternativă clară la actualul Guvern, a afirmat, marţi, preşedintele formaţiunii, Victor Ponta.



"Noi am votat şi în moţiunea din sesiunea trecută, am votat pentru moţiunea de cenzură. În acelaşi timp însă, mi-am exprimat şi ne exprimăm punctul de vedere: dacă se grăbeşte moţiunea pentru zilele astea, se grăbeşte de către domnul Băsescu, care vrea să-l ajute pe domnul Dragnea. În sensul în care se depune moţiunea azi, pică, următoarea se mai poate depune în februarie. Deci, până-n februarie, Guvernul doarme liniştit. Eu cred că noi, cei 12, probabil că o să fim ceva mai mulţi în zilele următoare, deputaţi PRO România, considerăm că moţiunea de cenzură trebuie depusă doar la momentul la care există o şansă reală de a fi adoptată şi asta - să fim foarte pragmatici - înseamnă să voteze mai mulţi din cei de la PSD daţi afară sau, mă rog, sancţionaţi şi, doi, în momentul în care există o alternativă clară", a declarat Ponta într-o conferinţă de presă.



Potrivit lui Ponta, formaţiunea sa este dispusă a se implica în construirea unei alternative cu un guvern proeuropean.



"Dacă vii şi ne spui 'hai să o dăm jos pe Dăncilă (...) ca să punem pe guvernul Orban', nu vrem. Ar fi o mare greşeală. Cădem din lac în puţ. Dacă există şi se construieşte, participăm şi noi la aceste discuţii, să construim alternativa cu un guvern proeuropean care să conducă bine România în cele şase luni de Preşedinţie a Consiliului, cu oameni pregătiţi, care vorbesc bine limba română, după care vorbesc şi engleză, poate şi altă limbă străină, cu nişte miniştri care iau deciziile la guvern şi nu se iau la Scroviştea sau la Kisellef şi ei doar le pun în practică, evident că susţinem acest lucru ", a mai afirmat Ponta.



În context, liderul PRO România a criticat lipsa de "profesionalism şi seriozitate" de care dau dovadă conducerile PSD şi PNL.



"Din partidul de guvernare, la PSD se continuă să se dea afară între ei - şi sunt daţi afară oameni, nu ştiu, ca domnul Ţuţuianu, care era de 20 de ani în PSD, domnul Neacşu, de vreo 18 ani, de cei care au venit ulterior de la alte partide. Oricum, atenţia pentru guvernare şi pentru legi bune este zero, toată energia se foloseşte în bătălia internă, pe cine mai dă afară. La PNL nu există niciun fel de alternativă în acest moment. Am văzut că şi ei se ceartă, dar măcar sunt în Opoziţie, nu ne afectează viaţa noastră de zi cu zi. Cu atât mai mult sper ca PRO România să ofere acea parte de profesionalism şi seriozitate care a dispărut total din PSD şi PNL, din conducere, şi de care este foarte mare nevoie", a opinat Victor Ponta. AGERPRES