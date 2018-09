Ponta răscoleşte Facebook-ul lui Dragnea după pesta porcină

Victor Ponta a publicat pe contul său de Facebook o captură după postare mai veche a lui Liviu Dragnea de pe aceeaşi reţea de socializare, în care liderul PSD anunţa eradicarea pestei porcine din România. „Despre pesta porcină acum am aflat că încă din 2017 Liviu Dragnea a rezolvat problema şi a primit şi un premiu pentru asta! După care a vândut toţi porcii de la ferma din Salcia!!! Şi a mai făcut câteva milioane de euro!”, a comentat Victor Ponta. Imaginea prezentată de el este o postare a liderului PSD din 24 mai 2017. „Aseară, la Paris, România a fost admisă pe lista oficială a statelor libere de pesta porcină clasică. Joi vom primi diploma de certificare în plenul World Organization for Animal Health. „Astfel, după mai bine de 10 ani, a fost înlăturată principala barieră privind exportul de carne de porc din România. Având în vedere că în scurt timp devine oprabil şi programul „Carne de porc din fermele româneşti”, ţara noastră are toate şansele să revină în forţă pe pieţele internaţionale”, scria atunci liderul PSD. De altfel, criza pestei porcine este calul de bătaie şi pentru restul Opoziţiei. „Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenţei Guvernului PSD-ALDE - şi aici aş spune că responsabilităţi directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituţiile care ar fi putut şi care ar trebui să ţină sub control această criză”, a spus fostul premier Dacian Cioloş, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează şi acest sector al creşterii porcinelor, şi, evident, preşedintele ANSVSA, Geronimo Brănescu. (A.I.)