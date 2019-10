Ponta susține alegeri parlamentare anticipate, în același timp cu cele locale

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că susţine organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu cele locale, sau la o săptămână mai târziu.

"Noi suntem un partid nou, mic, de centru-stânga, care însă avem un obiectiv mare - vrem să reprezentăm noi şi să apărăm interesele electoratului de stânga, care, din păcate, a fost trădat de conducerea PSD. Discuţiile cu cei de la PNL nu puteau să avanseze, să spunem că votăm Guvernul, nici vorbă de aşa ceva, suntem 35 de parlamentari la Pro România, destul de uniţi. Ca şi subiecte mai concrete pe care am apucat să le discutăm, era prezent şi domnul Cîţu, şi am spus că ne aşteptăm ca viitorul Guvern să ne spună cum arată bugetul pe 2020. Al doilea lucru, politic de data asta, am spus că susţinem şi vrem, şi că e un lucru bun să avem alegeri parlamentare anticipate odată cu cele locale sau, mă rog, la o săptămână diferenţă, pentru că în felul ăsta se pot face şi procedurile parlamentare", a spus Ponta.



El a adăugat că reprezentanţii USR "ori nu ştiu despre ce vorbesc, ori vă păcălesc" atunci când spun că pot fi organizate alegeri anticipate, în ianuarie sau februarie.

"Nu se poate face, pentru că ai nişte proceduri constituţionale, dar se pot face odată cu cele locale sau la o săptămână diferenţă, şi ar fi şi bine pentru România să nu stăm tot anul 2020 în criză, în alegeri. Ar trebui din mai să ştim clar cine are majoritate, cine conduce România în următorii patru ani, cine e în Opoziţie în următorii patru ani, pentru că acum sunt încurcate toate lucrurile. Am mai discutat câteva mici aspecte legate de faptul că vrem să se reducă substanţial suma din subvenţia de la buget, pentru că este absolut revoltător să ştiu că PSD primeşte 3 milioane de euro de la buget. Alea 3 milioane, ca social-democrat, aş fi vrut să le folosesc la spitale, la şcoli, la altceva. A rămas că mai discutăm săptămâna viitoare", a explicat șeful Pro România.

