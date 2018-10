Ponta susţine că nu putem să avem performanţă cu un Guvern condus de Dăncilă

Preşedintele Partidului Pro România, Victor Ponta, a afirmat, luni, că remanierea guvernamentală nu reprezintă o soluţie, pledând pentru schimbarea Cabinetului condus de Viorica Dăncilă până la 1 ianuarie.



"Noi, cei de la Pro România, considerăm că orice fel de remaniere, schimbare de miniştri, în acest moment înseamnă, pur şi simplu, ceea ce se traduce în limbaj românesc: bagi şobolanii în sac, îi amesteci şi îi scoţi iarăşi. Nu putem să avem niciun fel de performanţă şi eficienţă cu un Guvern condus de doamna Dăncilă, de domnul Vâlcov şi de statul paralel de la Scroviştea. Dacă există orice fel de formulă prin care până la 1 ianuarie să avem un alt Guvern susţinut tot de PSD, de ALDE - sau orice altă formulă mai largă de susţinere e foarte bună -, noi, parlamentarii Pro România, vom vota în favoarea acestei idei. Ideea că mai schimbăm miniştrii unui baron revoltat cu miniştrii unui baron care îl susţine pe Dragnea e ceva ce în niciun caz nu aduce o soluţie, ci, pur şi simplu, se referă la chestiuni care nu au legătură cu interesul nostru", a explicat fostul prim-ministru, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.



Deputatul Daniel Constantin a declarat că moţiunile sunt "un instrument pe care PNL îl foloseşte foarte des", devenind deja "o chestiune neserioasă" prin care liberalii doar mimează Opoziţia. El a opinat că Opoziţia trebuie să fie "pro-activă", oferind variante pentru aspectele criticate. Victor Ponta a adăugat că "PSD se face că guvernează şi PNL se face că face Opoziţie".



"Cred că soluţiile sunt să vorbim pe fiecare proiect de lege şi dacă putem, după aceea, să vorbim de un nou Guvern. Altfel, moţiuni, aşa, de ochii cui? De fapt, nu le urmăreşte nimeni. Mi se par absolut neserioase şi pierdem timpul cu ele. (...) Ideea de guvernare a fost compromisă în ultimul an prin Guvernul Dăncilă, dar şi ideea de Opoziţie a fost total compromisă cu PNL. Probabil, nu ştiu, USR, Cioloş, vor reuşi să facă într-adevăr o mişcare politică pe centru-dreapta - cu adevărat, nu ce face PNL - şi noi încercăm să facem o mişcare politică pe centru-stânga, care să fie o mişcare politică, nu ceea ce se întâmplă acum în conducerea PSD. Deci susţinem orice demers care este serios. Deocamdată, de la PNL nu am văzut niciun demers serios. Şi nici nu am mari speranţe, ca să fiu sincer", a declarat Ponta. AGERPRES