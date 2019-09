Ponta: Susţinem proiectul privind votul primarilor în două tururi

Victor Stroe

Parlamentarii Pro România vor susţine proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi respingerea ordonanţei referitoare la alegerea preşedinţilor de consilii judeţene prin vot uninominal, a declarat, luni, preşedintele Pro România, Victor Ponta.



"Am discutat cu colegii din grupul Pro România şi cu ceilalţi colegi din celelalte grupuri, în afară de PSD, pentru că ei nu sunt de acord. A venit Ordonanţa 40, acea ordonanţă adoptată de Guvernul Dăncilă prin care se modifică sistemul de alegere a preşedinţilor de consilii judeţene. (...) Ideea este următoarea: vrem să respingem acea ordonanţă, ceea ce înseamnă, din punct de vedere legal, că încetează orice efect al ordonanţei şi că rămân preşedinţii de consilii judeţene aleşi ca şi până acum, nu prin votul uninominal, cum a decis Guvernul Dăncilă imediat după alegeri. E primul pas", a afirmat Ponta la Parlament.



El a adăugat că al doilea pas este cel de a vota legea privind votul pentru primari în două tururi.



"Încet, încet intrăm într-o normalitate legată de modul de alegere a autorităţilor locale. Asta voiam să spun că avem noi ca prioritate", a arătat Ponta.



Liderul Pro România consideră că proiectul privind alegerea primarilor în două tururi va fi blocat de majoritatea creată de PSD şi UDMR pe această temă.



"Problema este de majoritate, pentru că PSD are majoritate alături de UDMR. UDMR îşi doreşte un singur tur şi atunci ei au majoritatea atipică pentru chestia aceasta. Problema este că a fost proiectul de lege în Camera Deputaţilor, ne-am bucurat că am avut multe voturi, dar nu am avut majoritatea. Haideţi să nu vindem iluzii! PSD cu UDMR vor bloca acest proiect pentru că nu le convine - nici PSD, nici UDMR. De ce să nu fim realişti şi să le spunem oamenilor poveşti. E greu de crezut că poţi să spargi o majoritate ca asta ad hoc, e o majoritate pe un interes foarte concret", a mai spus Ponta.



Liderul deputaţilor Uniunii Salvaţi România, Stelian Ion, a anunţat luni că parlamentarii USR fac un apel la cei din ALDE şi Pro România să susţină proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât acesta să poată fi aplicat la alegerile locale din 2020.

AGERPRES