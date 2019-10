Ponta: Toate propunerile USR sunt neserioase şi neprofesioniste. e gargară

"Propunerea (de a se renunţa la pensiile speciale - n.r.) mi se pare, ca tot ce face USR, neprofesionist, pentru că atunci când îi întrebi la cine se referă nu mai ştie niciunul să vorbească. Suntem de acord să tăiem pensiile speciale la parlamentari, dar nu a venit nimeni cu propunerea asta, ei doar vorbesc la televizor, nu există un proiect. (...) Toate propunerile USR sunt neserioase şi neprofesioniste. E gargară", a spus Ponta, la finalul întâlnirii cu premierul desemnat, Ludovic Orban.



El a adăugat că nu este de acord cu renunţarea la pensiile speciale pentru magistraţi şi pentru personalul navigant.



"Chestia cu 'Fără penali în funcţii publice'. Le-am zis, sunt de acord. Eu, de exemplu, am fost penal, în înţelesul lor. M-au achitat judecătorii, deci nu mai sunt penal. Domnul Barna e penal. Vreţi? Hai să o facem. A zis luni că, dacă nu trec alea pe ordinea de zi, el nu mai votează Guvernul. Marţi a zis că îl votează. Domnul Barna luni zice ceva şi marţi zice invers. Azi e miercuri. Aştept până la ora 17,00 ca iar să zică invers decât ieri. Nu pare un om serios, care ştie despre ce vorbeşte, şi nu vreau să am de-a face cu oameni care din 24 de ore în 24 de ore schimbă ceea ce spun", a afirmat Victor Ponta.



Preşedintele Pro România a susţinut că USR, ALDE şi PMP au venit la negocierile cu premierul desemnat doar cu "teme politice, care nu au nicio legătură cu oamenii".



"USR, ALDE şi PMP au venit numai cu teme care îi interesează pe ei, pe oamenii politici. Nu a venit niciunul să spună - oameni buni, cum facem cu pensiile, cu salariile, cum facem cu Sănătatea, cu Educaţia, cum asigurăm banii? Era şi domnul Cîţu înăuntru şi sincer nu îl invidiez deloc. Cum faci? Că am văzut că PNL va pune în aplicare tot ce a zis PSD, ba chiar dă mai mult pe deasupra. Păi acum o lună ziceaţi că nu sunt bani, acum unde aţi găsit bani? Cum putem să asigurăm o dezvoltare echilibrată şi, în acelaşi timp, un echilibru bugetar fără să introducem impozitarea diferenţiată? Cu cota unică? Nu mai merge şi este un lucru pe care, poate să se supere oricine, îl arată cifrele. Dincolo de faptul că nu că nu ai bani la buget, dar ai o polarizare socială cu care noi nu suntem de acord. Ce facem cu cele trei spitale regionale pe care le-a îngropat Dăncilă? E în stare noul Guvern să le facă, îi susţinem. Ce facem cu zona de Educaţie, unde nu am avut miniştri şi unde nu ştiu dacă vom avea în continuare? Astea sunt subiectele noastre şi noi pentru acestea ne batem. Vin cu proiecte bune, le susţinem, vin cu proiectele rele, suntem împotrivă", a explicat fostul premier. AGERPRES