Prahova: Miniştrii Gavrilescu şi Deneş au mers în zonele afectate de inundaţii; au discutat cu oamenii şi au anunţat investiţii

Ministrul Mediului, vicepremierul Graţiela Gavrilescu, şi ministrul Apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, au fost prezenţi, luni, în judeţul Prahova, au mers în zonele afectate de viituri şi inundaţii, au vorbit cu oamenii şi au anunţat că se vor face lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi consolidări de mal.



"Doamna vicepremier Graţiela Gavrilescu, împreună cu ministrul apelor şi pădurilor, domnul Ioan Deneş, şi prefectul judeţului Prahova, doamna Mădălina Lupea, au mers astăzi într-o vizită de lucru în localităţile Sângeru şi Lapoş, greu încercate de fenomenele meteo periculoase din data de 31 mai a.c. Astfel, după ce au participat la videoconferinţa cu ministrul de interne, doamna Carmen Dan, înalţii oficiali au mers la Sângeru, unde au discutat în primul rând cu părinţii celor patru copii decedaţi, după ce casa în care se aflau împreună cu mama lor a fost luată de o viitură", se arată într-un comunicat al Prefecturii Prahova.



Familia ai cărei copiii au fost luaţi de viitură vineri a primit ajutoare de la prahovenii care au venit cu pachete umanitare la punctul de colectare realizat la sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova şi vor primi şi ajutoare pentru înmormântare de la Ministerul Muncii.



Pârâul Mireşul Mic, care în mod normal are patru metri lăţime, a ajuns la 60 de metri în urma precipitaţiilor abundente.



"Au fost căderi de precipitaţii foarte mari. Sâmbătă dimineaţă (1 iunie) la Valea Călugărească am măsurat 130 de litri/ mp, iar noi de la 50 de litri/mp încolo dăm Cod Roşu. Pârâul Mireşul Mic, care are în mod normal 4 metri lăţime, a ajuns la 60 de metri şi aşa s-a întâmplat necazul. Aici vom asigura o secţiune de curgere a puţului de apă, iar acele aluviuni vor fi luate din albie. Pentru pasul doi am avut deja o discuţie cu doamna premier pentru a aloca din fondul de urgenţă la dispoziţia Guvernului bani pentru a face anul acesta consolidări de mal, regularizare de curs de apă şi alte lucrări care se impun în această zonă, astfel încât tragedia care s-a întâmplat zilele trecute să nu se mai repete", a declarat ministrul Ioan Deneş.



Oficialii guvernamentali au mers şi în localitatea Lapoş, unde au fost afectate de viitură 30 de locuinţe şi 18 anexe gospodăreşti.



"Ne-au povestit oamenii că se zdruncina casa atunci când a venit viitura şi au fost nevoiţi să urce în podul casei. Toţi mi-au spus că în zona lor nici bunicii nu au văzut aşa ceva. Tot ceea ce vedem aici este efectul schimbărilor climatice. A plouat foarte mult într-un timp destul de scurt. În continuare trebuie făcută o radiografie clară şi investiţiile trebuie făcute pentru a preîntâmpina evenimente la care nu ne gândim, dar care, după cum vedeţi, se pot întâmpla", a spus vicepremierul Graţiela Gavrilescu.



Prefectul de Prahova, Mădălina Lupea, a precizat că în judeţ au fost afectate 387 de locuinţe şi peste 300 de anexe gospodăreşti, 64 de podeţe şi 60 de drumuri.

