Prefectul de Suceava a solicitat înlocuirea din funcție

facebook

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunţat, în şedinţa Colegiului prefectural, că a trimis la Guvern o cerere de încetare a mandatului său, exercitat cu caracter temporar.

"Mi-am îndeplinit misiunea finală, în sensul că am organizat corespunzător alegerile prezidenţiale în judeţul Suceava. Am reprezentat un Guvern care acum nu mai este în funcţie şi consider că este corect să vină un alt reprezentant la Instituţia Prefectului", a spus aceasta.



Mirela Adomnicăi a fost numită în funcţia de prefect în data de 8 martie 2017 de către premierul Guvenului PSD de la acea dată, Sorin Grindeanu.



Noul prefect al judeţului Suceava va fi, cel mai probabil, juristul Alexandru Moldovan, aceasta fiind sigura propunere transmisă la Bucureşti premierului liberal Ludovic Orban, pentru ocuparea funcţiei.

Alexandru Moldovan este, în prezent, şeful Direcţiei de Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliul Judeţean Suceava.

AGERPRES