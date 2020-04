Prelungirea stării de urgență, amenințată de un vot masiv împotrivă în Parlament

Klaus Iohannis urmează ca astăzi să emită un nou decret pentru prelungirea situației de urgență pe teritoriul României, cu efecte din data de 15 aprilie, până în data de 14 mai 2020. Însă demersul președintelui poate eșua spectaculos, în condițiile în care toți cei trei lideri ai Opoziției parlamentare – Marcel Ciolacu, Victor Ponta și Călin Popescu Trăiceanu – au dat semnale mai mult decât clare că se gândesc să voteze împotriva prelungirii stării de urgență. PSD, împreună cu ALDE și cu Pro România au, în prezent, 238 de parlamentari, la care se pot adăuga alți doi deputați independenți, iar pentru „trântirea” noului decret este nevoie de doar 233 de voturi. Dacă Parlamentul respinge aprobarea prelungirii stării de urgență, președintele retrage de îndată decretul, iar efectele acestuia încetează de drept.

Cele 30 de zile pentru care a fost instituită starea de urgență expiră mâine, 15 aprilie, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat ca, în cursul zilei de astăzi, să emită un nou decret, prin care să prelungească măsura cu încă 30 de zile. Conform Ordonanței de Urgență nr. 1/1999, privind regimul stării de asediu și al stării de urgență, modificată și completată în 2020, în termen de cel mult cinci zile de la instituirea sau, în cazul de față, de la prelungirea stării de asediu sau de urgență, președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate. Reamintim că, luna trecură, decretul prin care a fost instituită, pentru prima dată, măsura stării de urgență a fost adoptat de Parlament în unanimitate.



Însă, potrivit legii, în situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, președintele României revocă de îndată decretul, măsurile impuse încetându-și imediat aplicabilitatea. Scenariu foarte posibil, după ce liderii Opoziției parlamentare au precizat, în ultimele două zile, că iau în calcul să voteze împotriva noului decret prezidențial.

PSD nu mai vrea „o lună pierdută”

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a scris, ieri dimineață, pe Facebook, că „prelungirea stării de urgență fără o minimă garanție că vor fi luate măsurile corecte și necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconștiență totală”. Conform președintelui social-democrat, oamenii și mediul de afaceri așteaptă de la președinte și de la Guvern o perspectivă. „Ei și-au îndeplinit drepturile cetățenești, au stat în casă și au respectat regulile impuse de autorități. Dar ce a făcut statul pentru ei în prima lună a stării de urgență? Avem peste 1,2 milioane de români care și-au pierdut locul de muncă sau sunt în șomaj tehnic, zeci de mii de firme închise și miliarde de euro pierdute”, scrie Ciolacu, acesta solicitându-i lui Klaus Iohannis și Guvernului Orban ca prelungirea stării de urgență să fie însoțită obligatoriu de transparentizarea informării, deciziilor și achizițiilor efectuate de Executiv, de un plan de acțiune pe termen scurt și mediu în domeniul sanitar, ca o condiție obligatorie pentru reluarea activităților economice, de măsuri economice și sociale, pentru cetățeni și mediul de afaceri, de proiecte majore de investuții și de măsuri în agricultură. „Nu vom fi de acord să avem încă o lună pierdută pentru cetățeni și pentru economie”, a mai adăugat Ciolacu.

Opoziția are 240 de voturi în Parlament

Președintele Pro România, Victor Ponta, a anunțat că, întrunit în ședința statutară, ieri, Biroul Executiv al partidului a decis să propună parlamentarilor să voteze pentru prelungirea stării de urgență numai în măsura în care președintele și Guvernul răspund pozitiv la 15 solicitări. „În caz contrar, votul nostru va fi împotrivă!”, scrie Ponta. Pe lista solicitărilor se află prelungirea stării de urgență până pe data de 1 mai, extinderea și pe teritoriul României a dreptului de transport pentru lucrătorii sezonieri, schimbarea solicitării României de sprijin financiar din partea UE, implementarea Programului Național de Testare pentru COVID-19, revocarea suspendării Legii Transparenței sau suspendarea pe perioada stării de urgență a exportului de bușteni și produse alimentare neprelucrate.