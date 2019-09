Premierul Dăncilă, la „Sinteza Zilei”: „Președintele României a blocat Guvernul!”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat la „Sinteza Zilei” că nu evită Parlamentul și așteaptă momentul potrivit constituțional pentru a face acest lucru.

„Nu aș vrea să privim acest conflict așa cum spune CCR dintre președinte și premier, din unghiul campaniei electorale. Pentru mine nu a fost important ce scor obțin sau cum este privit acest lucru din punct de vedere electoral. Pentru mine ca prim-ministru a fost mai important să pun în aplicare obiective ale Guvernului care erau așteptate de cetățeni”, a declarat premierul.

„Aceste demersuri în care să blochezi Guvernul pot fi privite prin prisma campaniei electorale. Dincolo de campaniile electorale trebuie să punem interesul oamenilor. Blocarea Guvernului înseamna blocarea pensiilor, a salariilor. Din acest blocaj pierd cetățenii”, a adăugat premierul.

În ceea ce privește decizia CCR care prevede numirea miniștrilor interimari, premierul a precizat că președintele Klaus Iohannis a încălcat Constituția, subliniind că niciodată nu a afirmat că nu va merge în Parlament.

„Nu am spus niciodată că nu voi merge în Parlament. Dar nu o să mergem atunci când ne spune președintele”, a mai spus premierul.

„Nu am văzut în această decizie (n.r. a CCR) niciun paragraf care să facă referire la obligația prim-ministrului de a merge cu Cabinetul la votul în Parlament. Nu am văzut acest lucru specificat! Eu nu știu de unde a venit președintele cu această informație, nu știu de ce a considerat dânsul că trebuie să adauge la ceea ce a spus Curtea”, a declarat premierul României.

„CCR a precizat foarte clar că Guvernul României are dreptate și că de îndată trebuie numiți cei trei interimari și că trebuie motivate pentru respingerea celorlaltor propuneri. Nu cred că președintele trebuie să-mi spună când să merg în Parlament. Această decizie poate să fie luată și de cei din Guvern”, a mai precizat Viorica Dăncilă.

Premierul a reafirmat că președintele Klaus Iohannis caută o scuză pentru blocarea Guvernului, vrând să arate că a făcut acest lucru respectând legea.

„CCR spune altceva. Noi am găsit soluții. Ne-am desfășurat activitatea . Am vrut ca din această luptă politică pe care președintele o desfășoară în interes personal să nu sufere cetățeanul. Fiecare cetățean vede faptul că președintele României a blocat Guvernul”, a mai afirmat liderul PSD.

Premierul a reiterat că va merge în Parlamentul și că partidul nu se teme de acest lucru.

Viorica Dăncilă despre alegerile prezidenţiale: „Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva”

Premierul Viorica Dăncilă a infirmat speculaţiile potrivit cărora ar face un „blat” electoral la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.

Dăncilă a subliniat că este convinsă că are şanse de a-l învinge pe actualul preşedinte Klaus Iohannis în cursa pentru preşedinţia României. Ea şi-a manifestat încrederea în capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidenţial.

„Nu am intrat în această bătălie ca să fac blat cu cineva sau să intru în primul tur şi pe urmă să existe o înţelegere. Am intrat în această bătălie ca să câştigăm alegerile prezidenţiale şi cred că avem această şansă. Cred că PSD este mobilizat, este foarte bine organizat şi cred foarte mult, poate o să vă mire, cred foarte mult în susţinerea femeilor din România. Este pentru prima dată când avem un candidat femeie care are şansa să devină preşedintele României. Cred foarte mult în susţinerea seniorilor, pentru că întotdeauna i-am susţinut”, a declarat liderul PSD.

Premierul despre moțiunea de cenzură

Premierul a mai afirmat că, în cazul în care remanierea Guvernului va fi respinsă în Parlament, Guvernul nu va cădea, procedura fiind reluată cu o nouă propunere de remaniere.

„Să presupunem că preşedintele nu respectă decizia Curţii Constituţionale. Opoziţia va depune moţiune. Este un instrument al opoziţiei pe care are dreptul să îl folosească. Nu pot să acuz opoziţia că depune moţiune. Este dreptul opoziţiei. Nu va trece moţiunea, vom veni cu remanierea în Parlament. Dacă remanierea trece, atunci vom avea cabinetul complet şi vom continua guvernarea cu cabinetul complet. Dacă remanierea nu trece, atunci Guvernul nu cade. Venim cu o nouă remaniere şi continuăm acest procedeu. Şi mă întreb atunci: cine pierde? Nu mă interesează că pierd eu, dar pierde cetăţeanul”, a afirmat Dăncilă la Antena 3.

Viorica Dăncilă: „Nu merg în SUA pentru poze”

Viorica Dăncilă a mai declarat că vizita pe care urmează să o efectueze, începând de duminică, în SUA are drept scop atât consolidarea relaţiilor transatlantice, cât şi semnarea unor acorduri bilaterale în beneficiul României.

Ea a precizat că nu merge în SUA „pentru poze”, ci pentru a avea întrevederi cu oficiali americani, cu reprezentanţi ai companiilor americane, dar şi cu comunitatea românească de acolo.

