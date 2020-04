Premierul Ludovic Orban: Teoria că România nu testează mult este falsă

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la Digi24, că teoria potrivit căreia România nu testează masiv pentru depistarea cazurilor de coronavirus este falsă.

Orban a spus că are propria evaluare asupra strategiei de acțiune pe care a adoptat-o Guvernul și a făcut o comparație a cazurilor de coronavirus cu alte țări.

„Nu-mi place să vorbesc, am propria autoevaluare, dar puteți compara cu alte țări. Primul caz a fost în România în 26 februarie. În aceeași zi, în Spania erau 2 persoane, în Franța erau 12, Italia avea peste 150. Putem analiza care este numărul de cazuri acum. În România avem 2.738, în timp ce Spania are zeci de mii de cazuri, în Franța zeci de mii de cazuri, iar la bilanțul deceselor putem constata că în România este mult mai mic”, a spus Orban.

El a adăugat că „asta s-a întâmplat în România, în care au venit din țări cu un număr de cazuri mare, peste 250.000 de români”.

Premierul a spus că este falsă teoria că în țara noastră nu se testează multe persoane: „Este o teorie falsă. România a crescut capacitatea de diagnosticare, sunt alți parametri, nu depindem numai de capacitatea de diagnosticare. Am plecat de la câteva sute de teste pe zi și am urcat la peste 2.500 de teste pe zi. Până la finalul săptămânii avem obiectivul să depășim 3.000 pe zi. Legat de numărul de centre de testare, noi a trebuit să achiziționăm PCR-uri. Noi, pentru a putea crește capacitatea de testare am mobilizat toate entitățile. E vorba și de câte persoane trebuie testate, am redus timpul între momentul recoltării și timpul de diagnosticare, creșterea capacității de testare nu se desfășoară peste noapte. Creștem capacacitatea de diagnosticare în fiecare zi și va crește până la necesar, fie 5.000 sau 6.000 de teste pe zi”.

(sursa: Mediafax)