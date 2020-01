Premierul Orban nu ia în calcul să demisioneze

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că nu a existat în nicio dezbatere din PNL şi cu preşedintele Klaus Iohannis varianta ca el să-şi depună mandatul în vederea declanşării alegerilor anticipate, menţionând că nu pleacă „de pe câmpul de luptă”.

„A existat o întreagă dezbatere. Această variantă nu a fost analizată nici în partid, nici în dezbaterile dintre partid şi preşedintele României. Este un subiect fals. Preşedintele României a fost întrebat pe tema aceasta şi a dat un răspuns. Pentru mine perpetuarea unor astfel de teme, care pornesc de la nişte fake news-uri, ştiri false, nişte minciuni, s-au inventat ştirile astea... (...) În general, nu plec de pe câmpul de luptă. Sunt un om care, atunci când m-am angajat să fac ceva, fac tot ce depinde de mine să realizez obiectivele pe care m-am angajat să le duc la bun sfârşit. Dacă reuşim să realizăm ce ne-am propus cu actualul Parlament, în mod clar, şi ei (cei de la PSD - n.r.) nu depun moţiune, oricât de tare i-am deranja cu deciziile pe care le luăm, înseamnă că luăm măsuri bune pentru Romania”, a afirmat Orban, întrebat la B1 Tv dacă este dispus să-şi depună mandatul de premier pentru a ajunge la alegeri anticipate.

El a mai spus că ipoteza demisiei nu a fost luată în calcul.

„Am mai răspuns la această întrebare. Această ipoteză nu am luat-o în calcul. Practic, noi am făcut tot efortul de coagulare a tuturor forţelor politice pentru a da jos guvernul PSD, ne-am asumat răspunderea să guvernăm. Sigur că preferinţa noastră sunt alegerile anticipate şi astăzi, dacă am putea ajunge la alegeri anticipate, am face tot ce depinde de noi să ajungem la alegeri anticipate, sigur, fără a crea o criză politică gratuită, care să nu ne ofere o minimă garanţie că putem ajunge la alegeri anticipate”, a adăugat Orban.

AGERPRES