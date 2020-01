Premierul „Postfață Maior și prefață Coldea” a revenit în PSD

Ex-premierul Mihai Tudose, a cărui teză de doctorat a fost prefațată de fostul director civil al SRI George Maior, iar postfața a fost semnată de Florian Coldea, fost șef militar al aceluiași serviciu de informații, a revenit, în urmă cu două zile, în Partidul Social Democrat, formațiune din care a plecat imediat după ce Victor Ponta și-a înființat propriu partid – Pro România. Reînscrierea în PSD a lui Tudose a avut loc la invitația și recomandarea primarului municipiului Brăila, Marian Dragomir.

Plecat din PSD, după ce relația cu fostul președinte Liviu Dragnea devenise una „la cuțite”, actualul europarlamentar Mihai Tudose s-a înscris, anul trecut, în Pro România, deținând chiar funcția de vicepreședinte al partidului fondat de Victor Ponta. După ce Guvernul Dăncilă a fost înlăturat de la Palatul Victoria printr-o moțiune de cenzură, la care a pus umărul inclusiv Pro România, Mihai Tudose și Victor Ponta au avut poziții diametral opuse cu privire la susținerea învestirii Cabinetului liberal condus de Ludovic Orban. În timp ce Ponta a refuzat să acorde votul instalării Executivului PNL, Tudose a opinat în sens invers și l-a comparat pe fostul premier cu Liviu Dragnea.

La sfârșitul anului trecut, Mihai Tudose, suspendat din partid, a plecat din Pro România, intrând în discuții, conform unor surse politice, atât cu PNL, cât și cu PSD. Pentru ca, în cele din urmă, pe data de 7 ianuarie 2020, eurodeputatul să își înainteze adeziunea la filiala PSD Brăila, pe care a condus-o până când a părăsit partidul.

Tudose nu a venit cu mâna goală. A adus cu el alți 100 de membri

Mihai Tudose a confirmat, la rândul lui, această informație, precizând că a luat decizia să revină în PSD, deoarece are încredere în noua echipă de conducere. Acesta susține că Marcel Ciolacu „va schimba abordarea PSD, în sensul că partidul va funcționa cu structuri democratice în care se va pleca de la premisa că poate cineva are dreptate chiar dacă e în minoritate”.

Ieri, președintele Organizației PSD Brăila, Ion Rotaru, a anunțat public faptul că alți peste o sută de foşti membri ai Pro România şi-au depus documentele pentru a intra în PSD, adeziuni care au fost acceptate de Biroul Judeţean al PSD Brăila. „Noi am luat o decizie la nivelul Organizaţiei Judeţene Brăila, Biroului Judeţean, în care am analizat solicitările pe care le-au făcut cei care şi-au exprimat opţiunea de a reveni în PSD sau alţii care n-au fost în partid şi care vor să intre acum în PSD, foşti membri ai Pro România. Există o procedură statutară pe care trebuie să o respectăm. Avem peste 100 de adeziuni depuse la partid şi, mergând pe procedură, fiecare organizaţie va analiza şi se va lua o decizie. În hotărârea pe care noi am luat-o iniţial a fost luată decizia de a accepta aceste dorinţe de a reveni în partid a celor care au fost plecaţi, dar şi a celor care vor să intre acum în partid şi nu au fost niciodată la PSD”, a declarat, ieri, Rotaru.