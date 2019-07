Premierul Ungariei, Viktor Orban, printre participanţii la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se numără printre cei cei 1.000 de invitaţi ai Universităţii de Vară "Tusvanyos", ajunsă la a 30-a ediţie, care se va desfăşura între 23 şi 28 iulie, la Băile Tuşnad.

Popa Ilona, organizator principal al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, a declarat într-o conferinţă de presă, susţinută luni la Miercurea Ciuc, că aproximativ 1.000 de invitaţi vor susţine prelegeri, pe diferite teme, în cele 27 de corturi organizate împreună cu partenerii evenimentului, în campingul din Băile Tuşnad.

Preşedintele executiv al Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), Sándor Krisztina, coordonatorul programelor politice, a anunţat că, la fel ca în anii precedenţi, în cursul zilei de sâmbătă va susţine o prelegere şi premierul Ungariei, Viktor Orban, alături de Tokes Laszlo, preşedintele CNMT, discuţia fiind moderată de Nemeth Zsolt, preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, membru fondator al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad.

Potrivit organizatorilor, în cele 30 de ediţii ale evenimentului, Viktor Orban a lipsit o singură dată, respectiv în anul în care a semnat aderarea Ungariei la NATO.

Sándor Krisztina a mai anunţat că tema ediţiei din acest an este "Una-i tabăra!", care face referire la faptul că toţi participanţii din trecut ai Universităţii de Vară de la Bálványos, respectiv Băile Tuşnad, "au format şi formează în continuare o comunitate unitară şi cu aceeaşi viziune asupra Ardealului, asupra Ţinutului Secuiesc, şi în general au şi viziuni similare sau identice cu referire la Europa Centrală şi de Est".

Aceasta a adăugat că motto-ul "este în sincron" cu decizia Parlamentului Ungariei, luată recent, "care se referă la faptul că anul 2020 va fi anul centenar al convieţuirii tuturor comunităţilor maghiare din Bazinul Carpatic".

"Este un gest simbolic de fapt, după 100 de ani de la Trianon ,care se vor împlini anul viitor. 'Una-i tabăra!' se referă în această privinţă şi la faptul că noi, toate acele comunităţi maghiare care trăim în afara graniţei Ungariei, într-un fel sau altul trăim sorţi similare sau trăim situaţii similare şi datorită Guvernului Ungar sunt tot mai multe programe în afara graniţei Ungariei care vor să întărească viaţa maghiarilor din Transilvania, din Serbia, din Slovacia, din Ucraina etc", a explicat Sándor Krisztina.

Aceasta a precizat că la ediţia din acest an vor fi abordate subiecte importante, cum ar fi analiza alegerilor europarlamentare şi a viitorului Europei Centrale şi de Est sau rolul familiei în Europa, dar vor fi discutate şi probleme ale comunităţii maghiare din România, "care nu sunt rezolvate nici astăzi", făcând referire la înfiinţarea liniei maghiare la Universitatea de Medicină şi Farmacie de la Târgu Mureş, la "procesul de renaţionalizare a acelor imobile şi proprietăţi private care au fost confiscate" sau la situaţia de la Valea Uzului.

La fel ca şi în anii precedenţi, la Băile Tuşnad va avea loc şi o masă rotundă având ca subiect autonomia, cu participarea lui Szili Katalin, responsabilă din partea premierului Ungariei cu conceptele de autonomie ale comunităţile maghiare din Bazinul Carpatic.

De asemenea, se vor aborda şi teme economice şi se va discuta despre dezvoltarea economică a Transilvaniei, "în mod special despre programul de dezvoltare economică a Transilvaniei, care este finanţat de Guvernul ungar".

Totodată, se va vorbi şi despre "procesul Tusvanyos", despre care organizatorii spun că "nu este doar un eveniment sau locaţie geografică", ci un "proces" iniţiat în urmă cu 30 de ani, "care şi astăzi conferă multe viziuni şi idei acelor politicieni şi oameni care se află în instituţii care-şi desfăşoară activitatea pentru comunitatea maghiară sau pentru comunitatea din Ardeal sau din Bazinul Carpatic în general".

Programul cuprinde şi simpozioane pe teme ştiinţifice, literare interetnice, culturale, de sport, recreative sau de divertisment. În fiecare seară sunt programate concerte cu trupe cunoscute din Ungaria şi din Transilvania.

Potrivit sursei citate, la eveniment 'vor fi prezenţi foarte mulţi invitaţi din partea Guvernului Ungariei, miniştri sau secretari de stat, lucru devenit tradiţional'.

În legătura cu invitaţii români la eveniment, Sándor Krisztina, a spus că numărul este redus, întrucât "politicienii din prima linie" nu vor să vină la eveniment şi, astfel, să piardă voturi în an electoral.

"Deci, mai puţin de 10 invitaţi, pot să zic că avem din partea română. Eu deja m-am obişnuit de când organizez Universitatea de Vară că politicienii români care sunt în primul rând nu prea vor să participe, deci domnul Băsescu a avut, să zic, curajul să vină o dată la Universitatea de Vară, dar politicienii de la Bucureşti nu prea vor să vină. (...) Eu cred că din cauză, şi noi vorbim între organizatori, din cauză că nu prea vor să se arate în comunitatea maghiară şi să-şi piardă voturile într-un fel sau altul. Deci, deja, în anii electorali, cum e şi anul acesta, nu vin. Noi în fiecare an facem străduinţe ş partenerul ungar totdeauna ne subliniază faptul că ar fi bine să avem mai mulţi români, să avem un dialog româno-maghiar, cum am mai avut în primii ani", a menţionat Sándor Krisztina.

Universitatea de Vară şi Tabăra Studenţească de la Băile Tuşnad este cunoscută sub denumirea de "Tusványos", fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, după care a fost mutată la Băile Tuşnad.

