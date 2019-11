Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a votat la Chişinău

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, a votat vineri, în prima zi a scrutinului prezidenţial în diaspora, la secţia de votare organizată la Ambasada României de la Chişinău.

"Pentru mine a devenit o tradiţie să îmi exprim aici votul pentru alegerile prezidenţiale. Pentru preşedintele Băsescu am votat la Chişinău, în 2014 am votat la Chişinău. Pentru viitorul preşedinte al României am decis să votez tot la Chişinău şi invit pe toţi cetăţenii români, care nu sunt puţini în Republica Moldova, să îşi exprime dreptul de vot, pentru că la propunerea PMP anul acesta, la aceste alegeri prezidenţiale, se votează anticipat. Deci nu vom avea cozile interminabile pe care le-am avut peste tot peste hotare şi în Republica Moldova", a afirmat Tomac.