Președintele PSD Maramureș: Îngheţarea investiţiilor ar putea determina acţionarea Guvernului în judecată

Lucian Alecu

Posibila blocare a investiţilor derulate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii ar putea afecta proiectele începute în judeţul Maramureş, iar în situaţia în care ar fi îngheţate finanţările, autoritatea judeţeană va acţiona în judecată Guvernul, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea.



"Mă interesează efectul care această guvernare PNL-istă o va avea pentru judeţul Maramureş. (...) Am văzut poziţia lor în ce priveşte Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, un instrument pus la dispoziţia autorităţilor locale pentru a se dezvolta în diverse etape. În judeţul Maramureş, în ultima perioadă Guvernul PSD a alocat 250 de milioane de lei, pentru 18 proiecte, aparţinând primarilor de diferite culori politice, fie PSD, fie PNL. Sunt 250 de milioane de lei pe care Guvernul liberal a anunţat că nu-i va mai aloca. E rău dacă 250 de milioane de lei nu mai ajung în Maramureş. (...) Toate aceste lucrări nu se vor mai desfăşura. Noi am semnat contracte de finanţare, noi am făcut licitaţii, s-au făcut rectificări de buget, toţi aceşti bani au fost cuprinşi în bugetul autorităţilor locale, iar acum vine Guvernul Orban şi spune că taie aceste investiţii pentru judeţul Maramureş. (...) Dacă se va întâmpla acest lucru, vom acţiona în judecată Guvernul României, pe primul ministru, pentru că atacă direct judeţul Maramureş, atacă direct investiţiile asigurate de către un Guvern al României, atacă nevoile de dezvoltare a maramureşenilor", a declarat Gabriel Zetea.



Preşedintele PSD Maramureş a mai precizat că printre ultimele investiţii contractate se află telegondola şi extinderea pârtiilor de schi din staţiunea montană Borşa, investiţie evaluata la aproximativ 20 milioane euro, dar şi alte investiţii de anvergură medie care influenţează funcţionarea şi dezvoltarea turismului rural.



În context, liderul social-democrat a subliniat că toate investiţiile efectuate de-a lungul anilor în infrastructura rutieră şi aeriană, cât şi utilizarea voucherelor de vacanţă au determinat o creştere importantă a numărului de turişti în judeţul Maramureş.



"Voucherele de vacanţă, ca sistem, au dezvoltat turismul maramureşan şi în ce priveşte acreditarea noilor pensiuni din judeţul Maramureş cu procente de creştere de la an la an, uneori de 600%. Este impresionant că în judeţul Maramureş se înregistrează o creştere a numărului de turişti ca fiind una dintre cele mai mari la nivel naţional", a spus Gabriel Zetea.



Gabriel Zetea ocupă şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş.

AGERPRES