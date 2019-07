Preşedintele PSD Slatina: Pierdem timpul, în loc s-o convingem pe doamna Firea să candideze

Foto: Lucian Alecu

Primarul municipiului Slatina, Emil Moţ, preşedinte al organizaţiei municipale PSD, susţine că partidul ar trebui să o convingă pe Gabriela Firea să candideze la alegerile prezidenţiale deoarece aceasta are "o zestre semnificativă de încredere şi notorietate".



Emil Moţ a scris joi, pe facebook, că este preocupat de modul de abordare a alegerilor prezidenţiale şi că PSD are nevoie de de un candidat credibil, cu un mesaj puternic, care să mobilizeze atât electoratul partidului cât şi nehotărâţii.



"Sunt şi eu preocupat, ca toţi colegii, de modul în care vom aborda alegerile prezidenţiale, după eşecul usturător de la europarlamentare. Avem nevoie de un candidat credibil, capabil şi să transmită un mesaj puternic către marea masa de nehotărâţi, dar să şi mobilizeze electoratul PSD. Ma întâlnesc zilnic cu colegi, cu oameni simpli, fără funcţii politice, care mă întreabă deschis cine va fi candidatul nostru pentru Cotroceni. Le spun tuturor, aşa cum mi s-a spus şi mie, că vom face un sondaj de opinie în urma căruia va fi desemnat cel mai bine plasat coleg, dintre cei care şi-au anunţat intenţia să candideze. Dar, sunt întrebat şi întreb şi eu la rândul meu, de ce să-i măsurăm doar pe cei care şi-au manifestat dorinţa de a candida? Poate sunt alţi colegi care stau mult mai bine şi care chiar dacă nu doresc în acest moment să se înscrie în competiţie, ar putea fi convinşi să o facă. Este cazul doamnei primar general Gabriela Firea, care vedem cu toţii că de ani buni se află pe primele poziţii în toate sondajele de opinie, în ce priveşte încrederea", a scris Emil Moţ.



Primarul municipiului Slatina consideră că o candidatură a Gabrielei Firea la alegerile prezidenţiale ar mobiliza partidul, în timp ce "încercările" de stabilire a candidatului în urma unor sondaje înseamnă pierdere de timp.



"Ori e mult mai uşor să transformi în voturi o zestre semnificativă de încredere şi notorietate, decât să le clădeşti pe toate de la zero sau oricum de undeva de jos. Eu cred că în acest moment nu facem altceva decât sa pierdem timpul cu tot felul de experimente şi încercări, în loc să încercăm să maximizăm cea mai bună variantă pe care o avem şi s-o convingem pe doamna Firea să candideze! Ar fi un semnal extraordinar pentru tot partidul şi ar crea acea emulaţie de care avem nevoie pentru a da, după atâţia ani, preşedintele ţării!", a conchis Emil Moţ. AGERPRES