Preşedintele TSD candidează pentru funcţia de secretar general al PSD

Gabriel Petrea, preşedintele Tineretului Social Democrat, a anunţat miercuri că va candida pentru funcţia de secretar general al PSD la congresul din 29 iunie.

"Am luat această decizie pentru că nu puteam accepta să stau pe margine în timp ce partidul în care am investit timp, energie, muncă, multă muncă şi mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-şi putea găsi direcţia şi pentru a-şi putea regăsi ritmul şi locul în politica românească", a scris el pe Facebook, unde a transmis mai multe mesaje pentru colegii din TSD şi PSD.

Pentru aceeaşi funcţie în partid îşi va depune candidatura şi Codrin Ştefănescu, poziţie pe care a mai ocupat-o în trecut.

"Să avem înţelepciunea să alegem corect în acest moment de cotitură vitală pentru partid. Din nou, să îl ducem împreună pe drumul succesului! Vă cer să priviţi în jurul vostru, să vedeţi ce se întâmplă şi să votaţi aşa cum vă dictează conştiinţa şi sufletul", s-a adresat Ştefănescu social-democraţilor.

Pentru funcţia de preşedinte al PSD şi-au anunţat oficial candidatura Viorica Dăncilă, care conduce interimar partidul, şi deputatul Liviu Pleşoianu.

