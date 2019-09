Primăria Craiova, somată să rezolve problema Colegiului „Odobleja” lăsat fără spațiu suficient

Consilierii PNL în Consiliul Local Craiova somează conducerea primăriei să găsească o soluţie pentru problema Colegiului "Odobleja" unde cei peste peste 1.500 de elevi au rămas fără spaţii de clasă suficiente după ce municipalitatea a decis anul trecut să ia un corp de clădire al acestei unităţi de învăţământ şi să îl pună la dispoziţia Liceului "Voltaire", înfiinţat în anul 2015, sub egida Universităţii Craiova şi care avea nevoie de sediu pentru acreditare.



"Oamenii aceia de la 'Odobleja' au mers la întâlniri cu autorităţile, au organizat proteste, au mers şi în instanţă şi sperau să se găsească o soluţie la nivelul Primăriei Craiova şi IŞJ Dolj, ca în final să li se spună că nu s-a găsit nicio soluţie şi că rămâne cum s-a stabilit, adică elevii să desfăşoare cursuri de 40 de minute, cadrele didactice să schimbe 13-14 săli de clasă în cursul unei săptămâni. Vă daţi seama ce stabilitate au acei copii! Noi când eram elevi ştiam că avem clasa x, banca y, coleg de bancă pe cutare şi dacă îmi uitam ceva în clasă, a doua zi găseam în bancă. Elevii de la 'Odobleja' se duc cu ghiozdanul în spate la baie, se plimbă cu ghiozdanul dintr-o sală în alta, doar pentru că nişte oameni care sunt puşi în funcţii să deservească interesele cetăţenilor nu sunt în stare să îşi recunoască o greşeală şi să găsească o soluţie. Iar soluţii sunt şi le-am menţionat şi noi, le-au menţionat şi profesorii şi cea mai bună ar fi sediul fostei Şcoli 35 din Craiova care acum este folosit ca arhivă şi parţial sediu al Poliţiei Locale. Este o clădire construită pentru învăţământ şi nu văd de ce să îi schimbăm destinaţia", a spus consilierul local Flavius Sirop, în cadrul unei conferinţe de presă.



Acesta a mai afirmat că o altă soluţie ar fi fost comasarea Liceului "Voltaire" cu o şcoală generală şi nu să se ducă acest liceu nou înfiinţat peste un alt liceu. "Profesorii de la Colegiul 'Odobleja' au venit să îşi exprime nemulţumirea inclusiv la vizita de la Craiova a preşedintelui Iohannis. Au existat memorii şi către ministrul Educaţiei, dar iată că pe cât de fierbinte este cazul, primăria nu găseşte rezolvare. Somăm primăria să găsească o soluţie pentru această problemă pe care chiar primăria a creat-o. Nu acceptăm această stare de fapt şi vă asigurăm că atunci când se vor schimba raporturile de forţe în CL şi Primărie, în caz că nu se rezolvă până atunci, noi vom găsi o soluţie", a mai spus Sirop.



De la începutul an şcolar, profesorii şi elevii de la Colegiul "Odobleja" protestează zilnic pe scările IŞJ Dolj pentru că nu au săli de clasă suficiente pentru a-şi desfăşura activitatea. Potrivit cadrelor didactice de la Colegiul "Odobleja", deşi au avut mai multe discuţii cu conducerea Primăriei Craiova, acestea nu s-au concretizat cu nicio soluţie.



Cadrele didactice de la Colegiului Naţional "Ştefan Odobleja" din Craiova au început protestele în august 2018, imediat după decizia Primăriei Craiova prin care un pavilion al instituţiei de învăţământ a fost pus la dispoziţia Liceului "Voltaire", prin hotărâre de Consiliu Local, iar această hotărâre a fost pusă în aplicare de către autorităţile locale, deşi cadrele didactice au contestat-o în instanţă.



Liceul "Voltaire", care nu deţinea acreditare, are circa 200 de elevi, şi pentru a-l promova în rândul absolvenţilor de gimnaziu, cadrele didactice de aici au organizat în ultimii ani mai multe acţiuni de entertainment pe care le-au promovat pe reţelele de socializare. AGERPRES