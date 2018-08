Primăria lui Falcă își scoate publicația lunară, cu ajutorul unei companii deținută de două firme din Ungaria

Primăria Municipiului Arad, condusă de liberalul Gheorghe Falcă, urmează ca până la sfârșitul anului să-şi tehnoredacteze şi să-şi distribuie publicaţia instituţiei printr-o companie media din Oradea, deţinută de două SRL-uri din Ungaria. Peste 80.000 de lei a alocat deja municipalitatea pentru un contract subsecvent, dintr-o sumă totală pusă la bătaie, de aproape un milion de lei.

Conform SEAP, la sfârşitul lunii iunie, Primăria Municipiului Arad a atribuit, prin selecţie de ofertă cu procedură simplificată, un contract în valoare de 80.360 de lei, fără TVA, aferent unui accordcadru care vizează achiziţia de servicii de pregătire pentru tipărire, tehnoredactare computerizată şi distribuire a publicaţiei periodice informative editate de către instituţia condusă de Gheorghe Falcă.

Este vorba despre publicaţia primăriei, denumi tă „Curierul Muni c ipiului Arad (Jurnalul Municipiului Arad)”, finanţată de la bugetul local. Încercarea de a găsi un editor şi distribuitor pentru această publicaţie a fost anunţată, oficial, încă din data de 19 aprilie, însă, la selecţia de oferte prin procedură simplificată organizată în acest sens, a fost primită o singură ofertă. Este vorba despre compania SC Inform Media Press SRL, cu sediul în Bihor.

Tiraj de 12.000 de exemplare pe ediţie

Valoarea totală estimată a acordului-cadru, aşa cum reiese din datele menţionate de autoritatea contractantă în cuprinsul caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziţii, a fost de 968.066,64 de lei fără TVA, iar valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent a fost stabilită la 80.672,22 lei fără TVA. Compania orădeană, singura care a depus oferta, a licitat un preţ de 80.360 de lei fără TVA, cel mai probabil pentru un contract subsecvent. Despre ce anume servicii este vorba aici? Primăria Arad precizează că publicaţia „Curierul Municipiului Arad” apare lunar, în format A3, într-un număr de 12.000 de exemplare. Publicaţia are 16 pagini per ediţie, din care opt sunt full color. Instituţia condusă de Gheorghe Falcă are nevoie ca 10.000 de exemplare lunar să fie distribuite ca supliment la întregul tiraj al unui cotidian local de informaţie, distribuit în Municipiul Arad. Acesta trebuie să fie cotidian local de largă circulaţie, editat în limba română. Alte 2.000 de exemplare ale publicaţiei urmează a fi distribuite prin punctele de lucru cu publicul înfiinţate de Primăria Arad, conform caietului de sarcini. Din acelaşi document, reiese că, în cadrul acestui acord, se vizează operarea contractului pentru minimum 24 şi maximum 72 de ediţii (până la 6 ani), iar pentru un contract subsecvent este vizată o cantitate cuprinsă între minimum şase ediţii şi maximum 18.

Cine sunt acţionarii companiei

„Curierul Municipiului Arad” apare inclusiv pe pagina de internet oficială a primăriei şi, în principal, conţine “realizările” primarului Falcă.

Societatea care va colabora cu Primăria Arad la acest contract, SC Inform Media Press SRL Bihor, a fost înfiinţată în anul 2016 şi, potrivit informaţiilor publicate chiar de către companie, editează cotidianul de limbă română „Junalul Bihorean”, publicaţia în limba maghiară „Bihari Naplo”, precum şi „Jurnal Arădean”. Zona de acţiune a companiei este nord-estul Ungariei şi România (judeţul Arad).

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, SC Inform Media Press SRL Bihor este deţinută de către două companii cu sediul în Ungaria. Este vorba despre Inform Media Lapukiado Kft şi despre Szuperinfo Media Kft, ambele reprezetate de cetăţeanul maghiar Fodor Istvan Mihaly, domiciliat în Ungaria. Acesta este şi administrator al firmei care va presta, pentru primăria condusă de Gheorghe Falcă, serviciile de tehnoredactare, tipărire şi distribuţie a publicaţiei oficiale a Aradului.

lniţial, municipalitatea pusese la bătaie peste 968.000 de lei, fără TVA, pentru servicii care să fie prestate timp de 72 de luni. Deocamdată, a fost încheiat un singur contract subsecvent.

