Primarii din Slatina şi Caracal au trimis mesaje de susţinere pentru Paul Stănescu

Primarii municipiilor Slatina şi Caracal, social-democraţii Emil Moţ şi Liviu Radu, au transmis joi mesaje de susţinere pentru preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Olt, Paul Stănescu, cât şi pentru soluţiile propuse de acesta în vederea "ieşirii din această criză politică".



Primarul Emil Moţ a subliniat că, în calitate de preşedinte al PSD Slatina, a "mandatat poziţia lui Paul Stănescu" şi că "este responsabilitatea noastră să alegem PSD în defavoarea unei singure persoane".



"În calitate de preşedinte al PSD Slatina, am mandatat poziţia domnului preşedinte Paul Stănescu referitoare la starea organizatorică a PSD. Oamenii aşteaptă de la noi proiecte viabile pentru o viaţă mai bună şi susţin actuala guvernare, care a reuşit să aducă un plus economic şi social, cât şi o infuzie majoră de capital în şcoli şi grădiniţe, drumuri, apă şi canalizare, în absorbţia de fonduri europene. Avem nevoie de linişte politică şi susţinere pentru a realiza ceea ce am promis electoratului, astfel că salutăm asumarea declaraţiei politice a domnului Paul Stănescu, alături de alţi lideri ai PSD, într-un cadru larg, care a identificat cauzele scăderii partidului nostru în sondaje, dar mai ales soluţiile obiective şi tranşante care se impun pentru redresarea acestei situaţii. Spaţiul mediatic a fost acoperit de teme false, în defavoarea evidenţierii rezultatelor pozitive înregistrate de guvernarea PSD în domeniul economico-social. Astfel, în faţa situaţiei de criză este responsabilitatea noastră să alegem PSD, în defavoarea unei singure persoane", a declarat Emil Moţ.

Acesta a menţionat, totodată, că PSD Slatina rămâne fidel planului de guvernare, legitimat prin votul electoral istoric înregistrat în 2016",



Primarul Liviu Radu a arătat că organizaţia PSD Caracal susţine soluţiile propuse de Paul Stănescu şi demersurile care sprijină administraţia locală şi investiţiile pentru cetăţeni.



"Ca primar de municipiu, dar şi ca om politic, voi susţine întotdeauna un demers care sprijină administraţia locală şi investiţiile pentru cetăţeni, nu oameni politici şi funcţii efemere. Aşadar, organizaţia noastră susţine soluţiile domnului preşedinte Paul Stănescu de a ieşi din această criză politică. Pentru a rămâne principala forţă politică a ţării trebuie să ne întărim structurile partidului şi să stopăm acest trend cu impact negativ atât pe plan intern, cât şi internaţional. PSD trebuie să redevină un partener viabil pentru dialog în cadrul relaţiilor cu partenerii noştri internaţionali, iar Romania să-şi recâştige încrederea în faţa acestora. Este un moment important şi delicat în acelaşi timp, dar îmi îndemn toţi colegii la unitate şi solidaritate", precizează, într-un comunicat, primarul municipiului Caracal, Liviu Radu. AGERPRES